Yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
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Yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

25.09.2022 19:48

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in zirve noktası olarak bilinen Ejder Tepesi'ne, mevsimin ilk karı yağdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in zirve noktası olarak bilinen Ejder Tepesi'ne, mevsimin ilk karı yağdı.

Palandöken Kayak Merkezi'nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü.

Oltu ilçesinde de iki gündür devam eden sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçeye bağlı Başaklı Mahallesi'ndeki 2200 rakımlı yaylada kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası yayla yolundan ilçe merkezine seyir halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Sürücülerden Burhan Demir, "Çok sıcak geçen bir yaz sonrası havaların aniden soğumasıyla birlikte gelen kar bizler için büyük bir sürpriz oldu." dedi.

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Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
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