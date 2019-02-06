İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği
(AB
) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen " Türkiye
'nin Renkleri İstanbul'un Kimlikleri" projesi başladı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan gençlere yönelik olarak hayata geçirildi.
Proje, gençlerin kültürel kimlikleriyle tanışmalarını sağlayarak, İstanbulluluk kimliğinin önemli bir yönü olan kültürel çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilmesi amacıyla hazırlandı ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'ndan destek aldı. İBB
tarafından hazırlanan projeye, İstanbul Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi
, Antalya Büyükşehir Belediyesi
, Sorgun
Gençlik Derneği ve Gençbirder de ortak oldu.
Ayrıca projeye Türk Hava Yolları
da sponsor oldu. Farklı yerel kültürlere mensup gençleri bir araya getirerek birbirlerinin kültürel değerlerini tanımaları, farklılıklara saygı duymaları ve hoşgörülü bireyler olmaları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kuşaklar arasında diyalog kurulmasına katkı sağlayacak.
Fotoğrafçılık eğitimleri başladı
Projenin ilk etabında 120 saatlik fotoğrafçılık eğitimleri düzenlendi.
Proje gönüllüleriyle birlikte 84 kişinin katılacağı eğitimler kapsamında teorinin yanı sıra gençlere sahada pratik fotoğrafçılık dersleri de veriliyor. Teori derslerini tamamlayan öğrenciler pratik yapmak için, Gülhane
Parkı ve Süleymaniye
bölgesinde deneme çekimleri yapıyor.
Projeye katılan gençler, fotoğrafçılık eğitimi için ayrıca Çatalca
'nın Ormanlı
Köyü'ne ve Kemerburgaz Kurtkemeri bölgelerine giderek manzara ve portre çekimleri gibi farklı teknikleri de uyguluyor.
Saha çalışmalarının ardından gençler, kendi yörelerine giderek kültürlerine ilişkin keşiflerini ve deneyimlerini fotoğraflama fırsatı bulacak.
Projenin ilk gezi rotası ise 8 ve 14 Şubat
tarihleri arasında Doğu Anadolu Bölgesi
'ni kapsayacak. 15 kişilik kafile Kars
şehir merkezini ve Ani Harabeleri'ni görecek, Çıldır
Gölü Festivali'ne katılarak bölgenin kültür mozaiklerini keşfedecek. Türkiye'nin tüm bölgelerini kapsayan proje sonunda ise gençlerin çektikleri fotoğraflardan oluşan bir sergi açılacak.