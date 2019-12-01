Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ üyesi İrlanda'da gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ üyesi İrlanda'da gözaltına alındı - Son Dakika

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ üyesi İrlanda'da gözaltına alındı

6 saat önce

Eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı Lisa Smith, Türkiye'den sınır dışı edilmesinin ardından Dublin'de gözaltına alındı.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ üyesi İrlanda'da gözaltına alındı, System.String[]

Eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı Lisa Smith, Türkiye'den sınır dışı edilmesinin ardından Dublin'de gözaltına alındı.

Smith, İrlanda'nın başkenti Dublin'e varışında terörle mücadele ekipleri tarafından karşılandı. Suriye'de doğan iki yaşındaki kızı ailesine teslim edilirken, 38 yaşındaki Smith, polis karakoluna götürüldü.

Polisin açıklamasında Smith'in terör suçu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

İrlanda basınına göre, Smith ilk sorgusunda şiddete karışmadığını ve DEAŞ üyesi kocasının geçen sene öldüğünü söyledi.

Haberlerde Smith'e uçakta üç konsolosluk görevlisi, bir İrlanda özel harekat kuvvetleri mensubu ve bir de Türk polisinin eşlik ettiği belirtildi.

Smith'in Türkiye tarafından sınır dışı edilmeden önce Suriye'deki bir kampta kaldığı kaydedildi.

Bir dönem eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson ile eski Başbakan Bertie Ahern'e gezilerinde ordu mensubu olarak eşlik eden Smith, 2015'te Müslüman olduktan sonra Suriye'ye gitmişti.

21 DEAŞ'lı sınır dışı edildi

Daha önce de 26 yaşındaki Mahmun Raşit adlı DEAŞ mensubu, Türkiye'den sınır dışı edilmesinin ardından İngiltere'ye varışında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Türkiye, Suriye'de yakalanan DEAŞ mensuplarını 11 Kasım'da sınır dışı etmeye başlamıştı.

Bugüne kadar 13 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve bir İrlandalı'nın Türkiye'den sınır dışı edildiği belirtilmişti.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı: Yeniden büyük Türkiye istiyorsanız Yeniden Refah'ta toplanacaksınız
Türkiye'nin sınır dışı ettiği eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı, Dublin'de gözaltına alındı Fatih'te İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu Yezidi kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 06:18:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ üyesi İrlanda'da gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]