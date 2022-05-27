Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar - Son Dakika
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Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar

27.05.2022 23:29

Türkiye'nin Suriye'de yeni bir sınır ötesi operasyonun sinyalini vermesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamalar yaptı. Lavrov konuşmasında,"Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar, bölünmeyi destekliyorlar ve bölgedeki Iraklı Kürtlerin bir kısmının duygularını kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayınlanan bildiride Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir." ifadeleri kullanılarak yeni bir sınır ötesi operasyonun sinyali verilmişti.

LAVROV, TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞINI YORUMLADI

Rus yayın organı Russia Today'in (RT) Arapça sitesinde yer alan röportajında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,Rusya'nın Suriye'deki varlığına ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Suriye'deki Rus güçlerine ilişkin konuşan Lavrov, "Biz Suriye'de ülkenin resmi devlet başkanının ve meşru hükümetinin talebi üzerine buluyoruz. Biz orada BM'nin sözleşmelerine uygun olarak bulunuyoruz ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararını uyguluyoruz. Buna devam edeceğiz ve Suriye yönetiminin Suriye topraklarının tamamını geri alma çabalarına destek olacağız." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar

"ORADA SÖZDE DEVLET KURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Suriye'de çeşitli ülkelerin güçleri olduğuna işaret eden Lavrov, "Hala kimsenin oraya çağırmadığı ülkelerin ordularının birlikleri var orada. ABD askerleri, hala Fırat Nehri'nin doğu yakasının büyük bölümünü işgal ediyor. Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar, bölünmeyi destekliyorlar ve bölgedeki Iraklı Kürtlerin bir kısmının duygularını kullanıyorlar. Bu şekilde Iraklı ve Suriyeli Kürtleri birleştiren yapıda sorunlara yol açıyorlar." diye konuştu.

"TÜRKİYE BUNLARA KAYITSIZ KALAMAZ"

Tüm bu durumun bölgede gerginliğe neden olduğunu söyleyen Lavrov, " Türkiye, tabii bunlara kayıtsız kalamaz. Bu sorunların Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Kürtlerle de görüşüyoruz. Onları ABD'nin bir vaatte bulunup nasıl onu yerine getirmediğini daha dikkatle görmeye davet ediyoruz. Uluslararası meşruiyeti bir kenara bırakın pragmatik temellere göre de Şam'la ciddi bir diyaloğa girmek ve birlik içindeki bir devlette yaşamı düzenlemek için anlaşma yapmak en iyisi." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

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