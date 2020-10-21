Türkiye'nin teknolojik gelişimine nostaljik yolculuk keyfi - Son Dakika

Türkiye'nin teknolojik gelişimine nostaljik yolculuk keyfi

21.10.2020 12:57

- Türkiye'nin teknolojik gelişimine nostaljik yolculuk keyfi Ülkenin en büyük Radyo ve Gramofon Müzesi, ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa götürüyor Malatya'da 2 yıl önce açılan Türkiye'nin en büyük Radyo ve Gramofon müzesinde 1890'lı yıllardan günümüze yaşanan teknolojik gelişimi sergileniyor.

- Türkiye'nin teknolojik gelişimine nostaljik yolculuk keyfi

Ülkenin en büyük Radyo ve Gramofon Müzesi, ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa götürüyor

MALATYA - Malatya'da 2 yıl önce açılan Türkiye'nin en büyük Radyo ve Gramofon müzesinde 1890'lı yıllardan günümüze yaşanan teknolojik gelişimi sergileniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kongre ve Kültür Merkezi yanındaki yer alan kerpiç evlerden birinde 2018 yılında kurulan ülkenin en büyük Radyo ve Gramofon Müzesinde 703 radyo ve gramofon sergileniyor. En eskisi 1890 yılına ait gramofonun yer aldığı müzede 2020 yılına kadar üretilen her tür radyo da bulunuyor. Büyük çoğunluğu çalışır duruma getirilerek müzede sergilenen radyo ve gramofonlardan en dikkat çekenleri ise 1890'lı yıllarda üretilen gramofon oluşturuyor. Müzede ayrıca radyo ve gramofonların yanında Türkiye'de üretilen radyo alıcıları, mikrofonlar, radyo reklam afişleri sergileniyor.

Müzede radyo ve gramofonları inceleyen ziyaretçiler adeta tarihi bir yolculuğu çıkıyor. Geçmişin izlerini günümüze taşıyan müzede, ziyaretçiler yaklaşık 120 yıllık radyo ve gramofon da ki değişim sürecini de bir solukta görme fırsatını da buluyor.

2. dünya savaşı sırasında Almanlar ve Rusların casusluk ve propaganda amaçlı kullandıkları radyoların da sergilendiği müze hakkında bilgiler veren Radyo ve Gramofon Müzesi Sorumlusu Ebubekir Yalınız, gelişen teknoloji ve küreselleşen dünya ekseninde çocuklara ve gençlere sanat, kültür alanda nostaljik ve eğitici bilgiler sunmayı hedeflendiğini söyledi.

2018 yılında hayata geçirilen müzede teknolojinin nasıl geliştiğini net bir şekilde görme imkanı olduğunu ifade eden Yalınız, özellikle en çok ilgi çeken eserlerin ise 1890 yapımı gramofon ile savaşta kullanılan casus radyoları olduğunu söyledi.

Her yıl 50-60 bin ziyaretçinin müzelerini ziyarete geldiğini ifade eden Yalınız, müzede bulunan 703 parça eserin her birinin ayrı bir hatırası olduğunu ve herkesi müzelerini görmeye beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin teknolojik gelişimine nostaljik yolculuk keyfi
Türkiye'nin teknolojik gelişimine nostaljik yolculuk keyfi
Türkiye'nin teknolojik gelişimine nostaljik yolculuk keyfi
Türkiye'nin teknolojik gelişimine nostaljik yolculuk keyfi

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Malatya, Radyo, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin teknolojik gelişimine nostaljik yolculuk keyfi - Son Dakika

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