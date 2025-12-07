Türkiye'nin Terörsüz Geleceği İçin Dikkatli Olmalıyız - Son Dakika
Türkiye'nin Terörsüz Geleceği İçin Dikkatli Olmalıyız

07.12.2025 16:51
Bakan Yardımcısı Aydın, terörsüz bir gelecek için toplumsal iklimin önemine dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe doğru ilerledikçe sürecin hassasiyetinin arttığını belirterek, toplumsal iklimi etkileyebilecek her açıklamanın dikkatle yapılması gerektiğini söyledi.

Aydın, son günlerde yaşanan tartışmaların süreci gereksiz bir gerilime sürüklediğini ifade ederek, "Hepimiz biliyoruz ki bu ülkede kanın akmasından, gözyaşından nemalanan odaklar her dönem oldu. Bugün de gerek açık şekilde gerekse de 'iyi niyetli eleştiri' kisvesi altında süreci baltalamak isteyenler var. Ancak bilmeleri gerekir ki bu defa Allah'ın izniyle başaracağız" dedi.

Sürecin mahiyetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, komisyonun görev alanından kapalı oturumlara kadar çeşitli iddiaların gündeme getirildiğini ancak sürecin amacının açık olduğunu vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Süreç, terörün sona erdirilmesi ve Türkiye'nin huzurunun teminat altına alınmasıdır. İçerideki tartışmaların İsrail'in ve benzeri odakların bölgesel mühendislik girişimlerinin manipülasyonlarına açık hale gelmesine izin veremeyiz. Süreç, dışarıdan zehirlenmek isteniyor. Buna karşı çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Aydın, sürecin ne kirli müdahalelerle yavaşlaması ne de kontrolsüz bir hızla savrulması gerektiğini vurgulayarak, devlet aklının rehberliğinde ilerlemesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Açıklamasında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Aydın, "Allah'ın izniyle, birlik içinde yükselen güçlü bir Türkiye'nin arifesindeyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Türkiye, Aydın, Terör, Son Dakika

