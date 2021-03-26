Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği, hurma ticaretini konu alan dijital toplantı düzenledi - Son Dakika

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği, hurma ticaretini konu alan dijital toplantı düzenledi

26.03.2021 15:23
Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği, hurma ticaretini konu alan dijital toplantı düzenledi, System.String[]

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmek amacıyla karşılıklı yetkililer ve iş dünyasını bir araya getiren "Tunus hurması: İkili ticarette değerli ürün" başlıklı dijital bir buluşma düzenledi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmek amacıyla karşılıklı yetkililer ve iş dünyasını bir araya getiren "Tunus hurması: İkili ticarette değerli ürün" başlıklı dijital bir buluşma düzenledi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinin düzenlediği dijital toplantıya, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Tunus'un Ankara Büyükelçisi Muhammed Faysal Bin Mustafa, Türk-Tunus Ortak Konseyi Eş Başkanı Mustafa Denizer, Tunus İhracatını Teşvik Merkezi Direktörü Şahab bin Ahmed, Türkiye'nin Tunus'taki Ticari Ataşesi Müjdat Emre Semiz ve iki ülkenin ilgili sektörlerinden temsilciler ve yetkililer katıldı.

Çakıralp, konuşmasında, Tunus'un Ankara Büyükelçisi Bin Mustafa'ya organizasyona katkısı için teşekkür ederek, Ankara'nın Tunus ile ekonomik ve ticari ilişkilerine büyük önem verdiğini söyledi.

İki ülke arasında 2004 yılında imzalanan ve 2005 yılında uygulamaya giren serbest ticaret anlaşmasının endüstriyel ürünlerde gümrük vergilerinden ve harçlardan muafiyet, bazı tarımsal ürünlerde de ayrıcalıklı ticaret imkanı sağladığına işaret eden Çakıralp, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin "1 milyar dolara ulaştığını, bu rakamı kazan-kazan esasına göre artırmak için karşılıklı irade bulunduğunu ve dengeli bir ticaret sağlamaya azami önem verdiklerini" dile getirdi.

Büyükelçi Çakıralp, Türk ve Tunuslu iş adamlarını daha aktif olmaya davet ederek, toplantının temasını, "Tunus hurması: İkili ticarette değerli ürün" şeklinde belirlediklerini çünkü "Tunus hurmalarının yüksek kaliteli ve dünya çapında meşhur olduğunu ve Türkiye'de özellikle ramazan ayında çok tüketildiğini" aktardı.

İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, Tunus'un Türkiye'ye gümrük harcı olmaksızın 5 bin ton Tunus menşeli hurma ihraç etme hakkına sahip olduğu bilgisini paylaşan Çakıralp, şöyle devam etti:

"Maalesef bu kota 2018'den bugüne doldurulamıyor. 2018'de 2,2 bin ton, 2019'da 2,7 bin ton ve 2020'de 3,6 bin ton Tunus'tan Türkiye'ye hurma ihraç edildi. Burada 1500 tonluk bir alandan istifade edilemiyor.

Bu toplantılarla Tunuslu hurma üreticileri ve ihracatçılarını, Türk ithalatçılarla buluşturmayı ve iki ülke arasındaki serbest ticarete tabi hurma ticareti kotasının doldurulmasını hedefliyoruz. Bu açılışın ardından Tunuslu ve Türk şirketler karşılıklı birebir sanal ortamda görüşme gerçekleştirecekler. İki tarafın üretken çalışmalarının olumlu sonuç doğurmasını ümit ediyorum."

Öte yandan, Tunus'un Ankara Büyükelçisi Bin Mustafa, Tunus hurmasının ülkesinin tarımsal üretiminin yüzde 6'sını sektörel ihracatın da yüzde 19'unu teşkil ettiğini, hurmanın Tunus için ihracatta zeytinyağının ardından ikinci sırada geldiğini söyledi.

Bin Mustafa, "Tüm Türk ve Tunuslu paydaşları, bu güzel ürünü Türk kardeşlerimizin ramazan ayında ve yıl boyunca sofralarına ulaştırmaları için adımlarını hızlandırmaya çağırıyorum." dedi.

Türk-Tunus İş Konseyi Eş Başkanı Mustafa Denizer de hükümetin bu süreci hızlandırmak için katkı sağlayabileceğini, herhangi bir sorunla karşılaşıldığında da yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Her yıl yaklaşık 200 ayrı çeşit hurma üreten Tunus'ta, Tuzor vilayetinde tek başına yaklaşık 2 milyon hurma ağacının bulunduğu belirtiliyor. Dünyadaki hurma üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını üstlenen Tunus'un 2020 yılındaki hurma üretimi yaklaşık 340 bin ton olarak açıklandı.

Türkiye, Tunus, Hurma, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği, hurma ticaretini konu alan dijital toplantı düzenledi - Son Dakika


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