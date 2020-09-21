Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yüzde 60'ı Adana'dan - Son Dakika

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yüzde 60'ı Adana'dan

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yüzde 60'ı Adana'dan Adana'da yer fıstığı hasadı başladı, fiyatı ve verimi çiftçiyi sevindirdi Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yer fıstığı denilince akla Osmaniye gelmesinin nedeninin oradaki işleme tesisleri olduğunu söyledi Türkiye'nin yer...

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yüzde 60'ı Adana'dan

Adana'da yer fıstığı hasadı başladı, fiyatı ve verimi çiftçiyi sevindirdi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yer fıstığı denilince akla Osmaniye gelmesinin nedeninin oradaki işleme tesisleri olduğunu söyledi

ADANA - Türkiye'nin yer fıstık ihtiyacının yüzde 60'ını tek başına karşılayan Adana'da hasat başladı. Fıstığın kilogramı ortalama 9 ile 10 liradan alıcı bulurken fiyatı ve verimi çiftçiyi sevindirdi.

Türkiye genelinde 440 bin dekarda üretilen yer fıstığının 250 bin dekarı Adana'da yetiştiriliyor. Dönüme ortalama 350 ile 500 kilogram verim alınan fıstıkta Adana, ülke ihtiyacının yüzde 60'ını tek başına karşılıyor.

Önce Ağustos ayının sonunda Karataş ilçesinde kuma ekili alanda fıstık hasada başlarken, daha sonra ovaya doğru hasat sürüyor.

"Fıstığımız çok kaliteli"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yurt dışından ülkeye giren fıstığa ek gümrük vergisi konulması gerektiğini belirterek, "Ortalama şuanda 350 ile 500 kilogram arasında verim alıyoruz. Fıstığın da kilogramı 9 ile 10 lira arasında değişiyor. İlk fıstık çıktığında kum fıstığı olduğu için kilogramı 16 liraydı. Şuanda fiyatlar düştü. Fıstığın dönüme maliyetiyse 3 bin lira. Aslında fıstığımız çok kaliteli güzel ama Arjantin'den de ülkemize fıstık girmekte. Ona da ek gümrük vergisi koyarak fıstığın önü engellenmeli" diye konuştu.

Fıstığın işlendikten sonra kullanım alanlarına da değinen Başkan Doğan, "Fıstığın en kalitelisi genelde kuruyemişçilere gönderilir. Onun dışında küçük boy ve kırıntıları da dondurmacılara, ezmecilere ve çikolatacılara gönderilir.

"Fıstıkta yağlı tohum desteği almalı"

Çiftçinin yer fıstığında yağlı tohum desteği alamadığını belirten Doğan, "Çiftçimiz maalesef fıstıktan ve susamdan destek alamamakta. Fıstık ve susamda yağlı tohum grubuna girdiği için fıstıktan da destek alınmalı. Biz bu konuda Cumhurbaşkanımızdan, Tarım ve Orman Bakanımızdan destek bekliyoruz" dedi.

"Fıstık işleme tesisleri Osmaniye'de"

Osmaniye'nin yer fıstığında marka olduğunu ancak fıstık üretiminde Adana'nın daha ön planda olduğunu kaydeden Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları kaydetti:

"Adana'da bu sene geçen yıla oranla yüzde 20 fıstık üretim artışı var. Bu yıl Adana'da 250 bin dönüm alanda fıstık ekimi var. Bunların bir kısmı birinci, bir kısmı da ikinci ürün. Bu sene havaların sıcak gitmesinden dolayı bazı fıstıklarda verim düşüklüğü var ancak hem çiftçimiz hem de tüccarımız bu sene fıstıktan memnun. Adana'da sadece 1 tane fıstık işleme tesisi var ama Osmaniye'de daha çok var. Bizim fıstığımızın çoğu Osmaniye'deki tüccarlar ve fabrikacılar tarafından alınmakta. Adana fıstık üretiminin yüzde 60'ını tek başına karşılamasına rağmen nedense akla yer fıstığı dendi mi Osmaniye geliyor."

Kentte uzun yıllardır fıstık ekimi yapan Aydın Demirci, "Son 10 yıldır maliyetler çok arttı. Tarla fiyatları arttı. Fiyatlar 8 liradan başlıyor 11 liraya kadar çıkıyor. Şuan 1 dönümün maliyeti 3 bin lira. Verim de çok iyi. 500 ile 700 kilograma kadar dönümde verim alıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yüzde 60'ı Adana'dan

Osmaniye, Türkiye, Hasat, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yüzde 60'ı Adana'dan - Son Dakika Ekonomi

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