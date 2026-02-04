Türkiye Otomotiv İhracatında Rekor - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye Otomotiv İhracatında Rekor

04.02.2026 11:22
Türkiye'nin otomotiv sektörü, ocak ayında 3,06 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatını yaptı.

Türkiye otomotiv endüstrisi, 2026 yılı ocak ayında 3 milyar 61,7 milyon dolarlık ihracatla ocak ayları itibarıyla tüm zamanların en yüksek performansını sergiledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, küresel talepteki kademeli toparlanma ve Avrupa pazarındaki sipariş artışının etkisiyle Türkiye otomotiv endüstrisi, 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı.

Dünya genelinde ticaret, siyaset ve jeopolitik gerilimler açısından güçlüklerin yaşandığı bu dönemde, Türk ihracatçıları önemli başarılara imza atmayı sürdürdü.

Bu dönemde sektörel bazda tedarik olanakları yeniden değerlendirilirken, Türkiye coğrafi konumu ve nitelikli iş gücü vasıtasıyla belli alanlarda öne çıkmaya devam ediyor. Buna göre ocak ayında Türkiye'nin otomotiv sektörü güçlü performansıyla göz doldurdu.

Geçen yılki pozitif ivmelenme yılın ilk ayında da sürdü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 41,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, bu yıla da hızlı bir giriş yaptı. Ocak ayında 3 milyar 61,7 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektör, ocak ayları itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sektörün ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 17,4 olarak hesaplandı.

Otomotiv endüstrisinin geçmiş yıllara ait ocak ayı ihracat verileri incelendiğinde, sektörün dış satımı geçen yılın aynı ayında 3 milyar dolar, 2024 yılı ocak ayında 2,8 milyar dolar, 2023 yılı ocak ayında 2,7 milyar dolar, 2022 yılı ocak ayında 2 milyar 230,2 milyon dolar ve 2021 yılı ocak ayında 2 milyar 266,2 milyon dolar olarak kaydedildi.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay otomotivde en fazla ihracat 490 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken bu ülkeyi 311 milyon dolarla Fransa, 291,7 milyon dolarla İspanya, 283,3 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 267,9 milyon dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında Polonya zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 58,7 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 36,5 milyon dolarla İtalya, 36,2 milyon dolarla İspanya, 28,2 milyon dolarla Almanya, 19,3 milyon dolarla Avusturya izledi.

Söz konusu dönemde sektörün Polonya'ya 177,5 milyon dolar, Avusturya'ya ise 44,8 milyon dolarlık ihracat yaptığı belirlendi.

En fazla ihracat Kocaeli'den

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 828,6 milyon dolarla Kocaeli'den gerçekleştirildi.

Aynı dönemde İstanbul'dan 664,6 milyon dolar, Bursa'dan 588,5 milyon dolar, Sakarya'dan 504,3 milyon dolar, Ankara'dan 126,7 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, 2025 ve 2026 ocak ayları itibarıyla otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:

1 - 31 OCAK
ÜLKE20252026Değişim (yüzde)
ALMANYA461.813,62490.006,626,1
FRANSA327.116,21311.035,96-4,9
İSPANYA255.567,24291.740,5514,2
BİRLEŞİK KRALLIK346.294,88283.314,05-18,2
İTALYA231.354,03267.877,9515,8
POLONYA118.827,28177.500,3049,4
SLOVENYA170.898,44151.192,41-11,5
BELÇİKA135.765,55139.710,052,9
ROMANYA109.690,83110.557,370,8
ABD103.741,9787.251,92-15,9

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Otomotiv İhracatında Rekor

