Türkiye-Özbekistan İşbirliği Programı İmzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı'nın ardından "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Programı"nı imzaladı.