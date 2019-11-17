Son Dakika Haberleri: Türkiye, Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda 2 madalya kazandı
Son Dakika Spor Türkiye, Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda 2 madalya kazandı - Son Dakika Spor

Türkiye, Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda 2 madalya kazandı

6 saat önce

Türkiye, Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda biri gümüş diğeri de bronz olmak üzere 2 madalya kazandı.

Türkiye, Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda 2 madalya kazandı, System.String[]

Türkiye, Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda biri gümüş diğeri de bronz olmak üzere 2 madalya kazandı.

2020 Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda Türkiye, 4 sporcuyla madalya mücadelesi verdi. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren turnuvada Halime Yıldız ve İlker Tuzcu ikilisi, SL3-SU5 kategorisi karışık çiftler finalinde karşılaştığı Fransız Mazur-Noel çiftine 21-16 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenilerek gümüş madalya kazandı. İlker Tuzcu, ayrıca SU5 kategorisi tek erkekler yarı finalinde Endonezya'dan Suryo Nugroho'ya 21-15 ve 21-16'lık setlerle 2-0 kaybederek bronz madalyanın sahibi oldu.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:38 Kaynak: DHA
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