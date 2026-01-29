Türkiye, QS Sıralamasında İkinci Ülke Oldu

Türkiye, Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan "Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması"nda 103 üniversitesiyle Avrupa'da en fazla temsil edilen ikinci ülke konumuna yükseldi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası sıralamalardaki başarıları ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "2026 Alan Bazlı Dünya Üniversiteleri Sıralamaları"nda güçlü performans gösteren Türk üniversiteleri, QS sıralamalarında da yükselişini sürdürdü.

QS Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması'nda Türkiye'den 23 üniversite ilk 500'e girme başarısı gösterdi. 36 üniversitenin sıralamaya dahil edilmesiyle toplam 103 üniversite yer aldı. Türkiye, böylelikle Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi köklü yükseköğretim sistemlerini geride bırakarak Avrupa'da en fazla temsil edilen ikinci ülke konumuna yükseldi.

ODTÜ, 42 ülke ve bölgeden 958 üniversitenin yer aldığı sıralamalarda 116'ncı olarak Türkiye'nin en yüksek dereceli üniversitesi olurken akademik itibar, işveren itibarı ve uluslararası araştırma ağı göstergelerinde ülke lideri oldu.

ODTÜ'nün yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi 124'üncü, Koç Üniversitesi 143'üncü, Sabancı Üniversitesi 148'inci olarak ilk 150 üniversite arasında yer aldı. Bu üniversiteleri 153'üncü sırada yer alan Boğaziçi Üniversitesi takip etti.

İlk 500'e giren diğer üniversitelerin sıralamaları şu şekilde:

"Bilkent Üniversitesi 182'nci, Hacettepe Üniversitesi 199'uncu, İstanbul Üniversitesi 226'ncı, Ankara Üniversitesi 244'üncü, Yıldız Teknik Üniversitesi 264'üncü, Gazi Üniversitesi 286'ncı, Ege Üniversitesi 367'nci, Gebze Teknik Üniversitesi 375'inci, Marmara Üniversitesi 391'inci, İstanbul Gelişim Üniversitesi 441'inci, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 444'üncü, Dokuz Eylül Üniversitesi 453'üncü, Abdullah Gül Üniversitesi 467'nci, Özyeğin Üniversitesi 467'nci, Erciyes Üniversitesi 471'inci, Anadolu Üniversitesi 476'ncı, Bahçeşehir Üniversitesi 480'inci, Selçuk Üniversitesi 495'inci."

"Türkiye'nin sıralamalarımızda üst sıralarda yer almaya devam etmesini bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, Türkiye'nin geçen yıl 21 olan en iyi 500 üniversite sayısını bu yıl 23'e yükselttiğini, Türk üniversitelerinin işveren itibarı göstergesinde ivmesini sürdürdüğünü, uluslararası işbirlikleri ve istihdam edilebilirlik odaklı yol haritasının sıralamalardaki yükselişi desteklediğini vurguladı.

Sıralamanın uluslararası yayın sayısı, akademik itibar, atıf sayısı, uluslararası araştırma ağı, sürdürülebilirlik, uluslararası akademisyen sayısı gibi birçok alanın dikkate alınmasıyla oluşturulduğuna dikkati çeken Sowter, şunları kaydetti:

"Türkiye, 10 yılın sonuna kadar yükseköğretim sisteminin kalitesini sağlamlaştırmak için iddialı bir yol haritası üzerinde çalışmaktadır. Plan, istihdam edilebilirlik ve becerilerin yanı sıra uluslararası işbirliğini de vurgulamaktadır. Ülkenin yükseköğretim sektörü bu hedefe ulaşırsa, üniversitelerin sıralamalarımızda üst sıralarda yer almaya devam etmesini bekliyoruz."

"Üst üste gelen başarılı sonuçlar tesadüf değil"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da sonuçların Türkiye'nin yükseköğretimde istikrarlı yükseliş eğilimini sürdürdüğünü gösterdiğini bildirdi.

Türkiye'nin, Avrupa Yükseköğretim Alanı'na yön veren ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayan Özvar, "Üst üste gelen başarılı sonuçlar tesadüf değil. Özellikle son yıllarda üniversitelerimizle birlikte düzenli olarak yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm üniversitelerimizi tebrik ediyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.