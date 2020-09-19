Türkiye Rallisi'nin yeni lideri Thierry Neuville - Son Dakika

Türkiye Rallisi'nin yeni lideri Thierry Neuville

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'nin ikinci gün sonunda yeni lideri Thierry Neuville oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'nin ikinci gün sonunda yeni lideri Thierry Neuville oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) organizasyonunda 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla devam etti.

Hyundai Shell Mobis World Rally Team pilotu Thierry Neuville, yarın gerçekleştirilecek son dört etap öncesinde 6 kez Dünya Şampiyonu Sebastien Ogier ve dokuz kez Dünya Şampiyonu olan Sebastien Loeb'ün 33,2 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Bugünkü etaplarda Thierry Neuville, kusursuz bir performans sergiledi. Arka arkaya en hızlı zamanları yapması ve Sebastien Ogier'in lastik patlatıp hidrolik sorunu yaşaması sonrası Belçikalı pilot, Türkiye Rallisi'nde liderliğe yükselip, sonrasında liderliğini pekiştirmeyi başardı.

Neuville: "Lastik patlatmaktan kaçınmalıyız"

Neuville, yaptığı açıklamada, rallinin öğleden sonraki bölümünün sabahtan çok daha iyi olduğunu söyledi.

Ayarlar üzerinde çalıştıklarını ve sert bölümlerde araçtan memnun olduğunu ifade eden Neuville, "Aradığımız şeyi bulduk. Mühendisler bazı değişiklikler için zorluyorlardı ve iyi şekilde çalıştı. Takım harika bir iş yaptı. Yarın rallinin en zor etabına gideceğiz. Lastik patlatmaktan kaçınmalı ve bunu yaparken hızlı sürmeye devam etmeliyiz. Umarım sorun yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu Ott Tanak, üçüncü etapta yaşadığı direksiyon sorununun ardından kaza yapmaktan kurtulamadı ve ralliye veda etti. Tanak, yarın yapılacak avantaj etabında beş puan almak için mücadele edecek.

Ogier ve Neuville, sabah bölümünde etaplarda hızlı dereceleri paylaştılar ve aralarında sadece 1.6 saniye fark vardı. Gün ortasından sonra ise Ogier lastik patlattı ve üçüncü sıraya geriledi.

Ogier sondan ikinci etapta tekrar ikinci sıraya yükselse de Sebastien Loeb son etabı kazandı ve iki sürücü aynı zamanla günü tamamladılar.

Türkiye Rallisi'nin yeni lideri Thierry Neuville

Dünya Ralli Şampiyonası, Türkiye, Muğla, Ralli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Rallisi'nin yeni lideri Thierry Neuville - Son Dakika Spor

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