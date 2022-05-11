Son dakika gündem: Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Son dakika gündem: Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor

11.05.2022 10:57
Son dakika gündem: Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor

Son dakika haberi... Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında insani temas grubu çerçevesinde görüşmelerin yapılabileceğini açıkladı.

Ankara, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için devrede. Diplomatik kaynaklar, çatışmalar sürerken müzakere sürecinin devam ettiğinin altını çizdi. İki ülke liderleri ve heyetleri arasında yoğun bir görüşme trafiği sürdürüldüğü belirtildi.

Türkiye, krizin patlak verdiği ilk andan itibaren Kiev ile Moskova arasında adeta mekik dokudu. Yürütülen diplomatik temaslar sayesinde tam barış sağlanacak derken sahadaki durum daha da kötüleşti. Diplomatik kaynaklar, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek önemli bir görüşmeye dikkat çekti. Birleşmiş Milletler insani temas grubu kurulması konusunda bir teklifte bulunurken, önümüzdeki günlerde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında bu çerçevede görüşmeler ve taraflar arasında teknik düzeyli toplantılar yapılabileceği belirtildi.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye- Mısır ilişkilerinde girilen yeni dönemi de değerlendirdi. İki ülke arasında bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek görüşmeler sonrasında bakanlar düzeyinde de temasın kurulabileceğinin altı çizildi. Ayrıca diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 18 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği öğrenildi. Çavuşoğlu, burada mevkidaşı Antony Blinken ile görüşecek. İki bakanın görüşmesinde stratejik mekanizmanın ele alınacağı ifade edildi.

Ülkeler arasındaki anlaşmazlık konularının çözümüne odaklanılacağı ve işbirliği alanları üzerinde durulacağı da vurgulandı.

(Hülya Keklik - İHA)

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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