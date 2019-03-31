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Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullandı.

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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullandı.

Osmangazi Fen Lisesi'ne gelerek 1253 Nolu sandıkta oyunu kullanan Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu saat itibarıyla kentte herhangi bir sorunun olmadığını söyledi.

Seçime yönelik herhangi bir sorun ve olayın söz konusu olmadığını ifade eden Sezer, "Kırıkkaleli vatandaşlarımız kendilerine yakışır şekilde oylarını veriyorlar. Adaylarımız centilmenlik içerisinde yarışı devam ettirdi. İnşallah seçim sonrasında da hizmet yarışı olarak devam eder. İl genelinde 749 sandıkta 205 bin 149 seçmen oy kullanacak. Allah bütün adaylarımıza hem Kırıkkale hem de ülkemiz için güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Önümüzde seçimsiz güzel bir dönem var. Bundan sonra hep birlikte hizmet yarışına gireceğiz." diye konuştu.

Leyla İsa Aktuğ Ortaokulu'nda oyunu kullanan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da seçimin hayırlı olması dileğinde bulunarak, görevlilere kolaylıklar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel
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