Türkiye Sandık Başında
41 dakika önce
AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.
AK Parti Siirt
Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.
İlbaş, 80. Yıl Ortaokulu 1233 numaralı sandıktan oy kullandı. Seçimlerin Siirt'e, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileğinde bulunan İlbaş, "Seçimlerin demokrasi şöleninde geçeceğine inanıyoruz. Olumlu neticeler alacağımıza inanıyoruz." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:40 Kaynak: AA
Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı
Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir
Herkes Binali Yıldırım Zannetti: Benzeri Meraklı Bakışlar Arasında Oy Kullandı
Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi