Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

41 dakika önce

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.

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AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.


İlbaş, 80. Yıl Ortaokulu 1233 numaralı sandıktan oy kullandı. Seçimlerin Siirt'e, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileğinde bulunan İlbaş, "Seçimlerin demokrasi şöleninde geçeceğine inanıyoruz. Olumlu neticeler alacağımıza inanıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Ali İlbaş, AK Parti, Siirt, Güncel
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