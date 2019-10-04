Son Dakika Haberleri: Türkiye Şehitlerini Anıyor... Er Emin ve Er İbrahim'in öyküleri yürek burktu
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Türkiye Şehitlerini Anıyor... Er Emin ve Er İbrahim'in öyküleri yürek burktu

1 saat önce

Türkiye Şehitlerini Anıyor.

Türkiye Şehitlerini Anıyor... Er Emin ve Er İbrahim'in öyküleri yürek burktu

ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitleri Anıyor" etkinliği kapsamında Er İbrahim ve Er Emin'in öykülerine yer verildi.

Şehitleri yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri Er Emin ve Er İbrahim için tören düzenlendi. Törene şehit yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrenciler katıldı. Öğretmen Albay Erhan Altınok tarafından şehitlerin öyküleri anlatılırken ziyaretçiler duygusal anlar yaşadı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor... Er Emin ve Er İbrahim'in öyküleri yürek burktu

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:36 Kaynak: İHA
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