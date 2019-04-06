Son Dakika Haberleri: Türkiye Şehitlerini Anıyor" Etkinliği

Türkiye Şehitlerini Anıyor" Etkinliği

1 saat önce

Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Kurtuluş Savaşı şehidi Er Seyfullah ve Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Ahmet anıldı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor
Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Kurtuluş Savaşı şehidi Er Seyfullah ve Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Ahmet anıldı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında; Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Kurtuluş Savaşı şehidi Er Seyfullah (Rize) ve Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Ahmet (Kastamonu); şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anılmdı. Öğretmen Albay Erhan Altunok, şehitlerin yürek burkan hikayelerini anlattı. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:28 Kaynak: İHA

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye, Güncel
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