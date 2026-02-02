Türkiye, Senegal'e Arama Kurtarma Eğitimi Veriyor

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Senegal Silahlı Kuvvetleri'ne arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlamak amacıyla görev yaptığını bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının personelinin, Senegal'in sorumluluğunda bulunan arama kurtarma sahasında, Senegal Silahlı Kuvvetleri'ne arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla görev yaptığı kaydedildi.

Paylaşımda "Bu kapsamda, Senegal hava sahası ile deniz yetki alanları üzerinde eğitim uçuşları devam ediyor. Karşılıklı iş birliği ve güven duygusunun pekiştirilmesi maksadıyla Senegal uçucu personelinin de katılımıyla 'Arama Kurtarma ve Deniz Gözetimi Desteği' uçuşları icra edildi" ifadelerine yer verildi.