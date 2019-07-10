Son Dakika Haberleri: Türkiye Seramik Federasyonu 2021'e kadar Erdem Çenesiz'e emanet
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Türkiye Seramik Federasyonu 2021'e kadar Erdem Çenesiz'e emanet

1 saat önce

Türkiye'ye yüksek katma değer sunan lokomotif sektörler arasında bulunan seramik sektörü, iki yılda bir düzenlenen Türkiye Seramik Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda 2019-2021 dönem başkanlığına oy birliğiyle ikinci kez Erdem Çenesiz'i seçti.

Türkiye Seramik Federasyonu 2021'e kadar Erdem Çenesiz'e emanet, System.String[]
Türkiye, Güncel

2017-2019 dönemi başkanlığını yürüten Erdem Çenesiz, genel kurulda yapılan oylama ile 2019-2021 yılı yeni dönem başkanlığını da çoğunluğun onayı ile aldı. Başkanlık yardımcılığına ise; Zeki İlter Yurtbay, Ali Ercan, Hasan Pehlivan, Erkan Güral, Müfit Ülke, Hakan Çanakçı, Ferdi Erdoğan, Aydın Eşer ve Nihat Özyurt seçildi.

"Her 100 dolarlık ihracatın 83 doları ülkemizde kalmaktadır. Bu oran başlı başına bir rekordur."

İkinci kez Türkiye Seramik Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Erdem Çenesiz, "Federasyonumuz; bünyesinde bulunan 7 dernek, 87 büyük sanayi işletmesi ve 1.500'den fazla KOBİ ile büyük bir yapıdır. İhracat konusunda elde ettiğimiz başarı da yadsınamaz. 2018 yılında 2017'ye göre yüzde 12 büyüyerek 1,2 milyar Dolar ihracat yaptık. Bu yılın ilk 5 ayında da doğalgaz maliyetlerindeki olağanüstü artışa rağmen ihracatımızı yüzde 6 artırdık. Sektörümüzün gerçekleştirdiği ihracat ile her 100 dolarlık ihracatın 83 doları ülkemizde kalmaktadır. Bu oran başlı başına bir rekordur. İki yılda başkanlık olarak 175 günde 182 faaliyet, genel sekreterlik olarak 168 günde 165 faaliyet yapıldı. Bundan sonraki dönemde de büyük başarılara imza atacağımız inancındayım. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:04 Kaynak: Bültenler
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