Türkiye-Suriye İlişkilerinde İş Birliği Vurgusu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son durum ile ikili ilişkiler ele alındı.

İletişim Başkanı Duran'ın görüşmede, "Suriye Hükümeti'nin kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayışla yürüttüğü terörle mücadele ve yeniden inşa çabaları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda Türkiye'nin desteğinin artarak süreceğini" ifade ettiği aktarıldı.

Kalıcı istikrarın sağlanmasının ön koşulu olarak "tek devlet, tek ordu" ilkesinin sahada ve kurumsal düzeyde tahkim edilmesinin önemine vurgu yapan Duran'ın, sahadaki gelişmeler kadar enformasyon alanındaki mücadelenin de belirleyici olduğuna dikkati çektiği belirtildi.

Duran'ın, provokasyonlara, dezenformasyona ve algı operasyonlarına karşı Türkiye ile Suriye'nin daha yakın bir koordinasyon içinde hareket etmesinin faydalı olacağı değerlendirmesinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin bu doğrultuda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.