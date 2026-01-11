Türkiye-Suriye İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika
Türkiye-Suriye İş Birliği Gelişiyor

11.01.2026 18:46
Büyükelçi Nuh Yılmaz, Suriye Afet Bakanı ile acil durum işbirliğini görüştü.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed El-Salih'i ziyaret etti. Görüşmede acil durumlar ve afet yönetimi ile ilgili hususlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Şam Büyükelçiliği'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Sayın Raed El-Salih'i ziyaret etti. Görüşmede acil durumlar ve afet yönetimi bağlamındaki hususlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

