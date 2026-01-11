Türkiye-Suriye İş Birliği Gelişiyor

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed El-Salih'i ziyaret etti. Görüşmede acil durumlar ve afet yönetimi ile ilgili hususlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı.

