Türkiye, Tayvan'a 5-4 Yenildi

Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçında Türkiye, Tayvan'a 5-4 mağlup oldu.
Başkent Sofya'daki organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı takım, 4. maçında Tayvan ile karşılaştı.
Kış Sporları Sarayı'nda oynanan müsabakada milli takım, Tayvan'a 5-4 yenildi.
Türkiye, şampiyonadaki son maçını yarın Bosna Hersek ile yapacak.
