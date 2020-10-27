"Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir" - Son Dakika

"Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir"

27.10.2020 07:32

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir

Mustafa Şentop, İskenderun, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir' - Son Dakika


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