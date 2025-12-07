Türkiye Uzay Ajansı'ndan Tarihi Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye Uzay Ajansı'ndan Tarihi Başarı

Türkiye Uzay Ajansı\'ndan Tarihi Başarı
07.12.2025 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yusuf Kıraç, APSCO Konsey Başkanı olarak seçildi, Türkiye uzay diplomasi alanında güçleniyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü'nün (APSCO) 19. Konsey Toplantısı'nda oy birliğiyle 2026-2027 dönemi Konsey Başkanı olarak seçildi. APSCO tarihinde ilk kez bir Türk temsilci konsey başkanlığına getirildi.

Türkiye, uzay diplomasisi ve uluslararası uzay yönetişimi alanında tarihi bir başarıya daha imza attı. Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü'nün (APSCO) tarihinde ilk kez bir Türk temsilci konsey başkanlığına getirildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen APSCO 19. Konsey Toplantısı'nda Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, 2026-2027 dönemi Konsey Başkanı olarak seçildi.

Karar, Türkiye'nin bölgesel ve küresel uzay yönetişiminde üstlendiği etkin rolün somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, Türkiye, APSCO çatısı altında yürütülen teknik, diplomatik ve akademik çalışmalarda giderek artan bir şekilde söz sahibi konuma yükselişi sürüyor.

APSCO ve Türkiye'nin artan stratejik ağırlığı

APSCO, üye ülkeler arasında uzayın barışçıl kullanımını, kapasite geliştirmeyi, ortak uydu projelerini, eğitim programlarını ve teknik iş birliklerini teşvik eden çok taraflı bir uluslararası uzay kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye Uzay Ajansı'nın aktif katılımı sayesinde Türkiye, son yıllarda bu platformda yürütülen ortak projelerde, insan kaynağı geliştirme programlarında ve veri paylaşım mekanizmalarında öne çıkan ülkelerden biri haline geldi.

Kıraç'ın konsey başkanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte, Türkiye'nin APSCO içerisindeki stratejik ağırlığının daha da güçlenmesi, çok taraflı uydu ve yer sistemleri projelerinin derinleşmesi ve bölgesel uzay kapasitesinin ortak girişimlerle ileri taşınması hedefleniyor.

Kıraç, Uluslararası Astronotik Federasyonu'nda (IAF) Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmişti. Sidney'de düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında seçilen Kıraç, IAF yönetim yapısında görev alan ilk Türk temsilci olarak da bir ilke imza atmıştı.

Türkiye'nin uzay diplomasisi vizyonu

APSCO Konsey Başkanlığı, IAF Başkan Yardımcılığı ve IAC 2026 Antalya ev sahipliği birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'nin uzay alanındaki diplomatik, kurumsal ve bilimsel kapasitesinin bütüncül bir şekilde yükseldiği açıkça görülüyor. Bu üçlü yapı, Türkiye'nin yalnızca uzay teknolojileri geliştiren bir ülke değil, aynı zamanda küresel uzay diplomasisinin ve yönetişiminin etkin bir aktörü haline geldiğini ortaya koyuyor. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Türkiye Uzay Ajansı, Yusuf Kıraç, Teknoloji, Diplomasi, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Uzay Ajansı'ndan Tarihi Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

10:12
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baştan iddialı sözler: Türkiye’nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baştan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:35:51. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Uzay Ajansı'ndan Tarihi Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.