Türkiye ve Katar'dan Savunma İşbirliği

20.01.2026 14:54
STM, Katar'da Barzan Holding ile İHA ve deniz sistemleri üretimi için mutabakat imzaladı.

(ANKARA) - Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM ile Katar merkezli Barzan Holding arasında imzalanan mutabakat muhtırasına ilişkin, "Türkiye ve Katar arasındaki güçlü stratejik ilişkiler, savunma sanayi alanında somut projelerle her geçen gün daha da pekişiyor. Barzan Holding ile imzaladığımız bu iyi niyet anlaşması; 4 farklı kıtada 15'den fazla ülke tarafından tercih edilen taktik İHA sistemlerimizin ve insansız deniz sistemleri kabiliyetlerimizin Katar'da yerel olarak üretilmesini, entegrasyonunu ve ileri kabiliyetlerinin geliştirilmesini hedefliyor" dedi.

STM, Katar'da gerçekleştirilen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2026) kapsamında dün Katar merkezli Barzan Holding ile insansız hava ve deniz sistemlerinin Katar'da yerel üretimi ve geliştirilmesine yönelik bir mutabakat muhtırası imzaladı. STM'nin konuya ilişkin açıklamasında, imza törenine Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ile Barzan Holding Grup CEO'su Mohammed Bin Bader Al Sadah arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası ile STM'nin taktik İHA sistemlerinin Katar'da yerel üretimi, entegrasyonu ve geleceğe yönelik kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada, "İş birliği çerçevesinde taraflar; insansız hava sistemleri başta olmak üzere, insansız deniz platformlarını da kapsayabilecek şekilde, yerel üretim ve ortak geliştirme modellerini değerlendirecek. Ayrıca STM'nin, Barzan Holding'e mühendislik, sistem geliştirme ve teknoloji entegrasyonu alanlarında geliştirme ortağı olarak katkı sunması ve Katar'ın savunma teknolojileri ekosisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor" ifadelerine yer verildi.

STM Genel Müdürü Güleryüz, mutabakatın iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğini derinleştiren stratejik bir adım olduğunu vurgukayarak şunları kaydetti:

"Türkiye ve Katar arasındaki güçlü stratejik ilişkiler, savunma sanayii alanında somut projelerle her geçen gün daha da pekişiyor. Barzan Holding ile imzaladığımız bu iyi niyet anlaşması; 4 farklı kıtada 15'den fazla ülke tarafından tercih edilen taktik İHA sistemlerimizin ve insansız deniz sistemleri kabiliyetlerimizin Katar'da yerel olarak üretilmesini, entegrasyonunu ve ileri kabiliyetlerinin geliştirilmesini hedefliyor. STM olarak, mühendislik gücümüzü ve teknoloji birikimimizi dost ve müttefik ülkelerle paylaşarak, ortak üretim ve sürdürülebilir savunma ekosistemleri oluşturmayı önemsiyoruz. Bu iş birliğinin, her iki ülkenin savunma ve havacılık sanayii kabiliyetlerine uzun vadeli katkılar sunacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Türkiye, Savunma, Güncel, Katar, Son Dakika

