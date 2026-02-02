Türkiye ve Kazakistan\'dan İşbirliği Anlaşması

'2026-2027 İŞBİRLİĞİ PLANI' İMZALANDI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev tarafından, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı sonrası 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Planı' imzalandı.
