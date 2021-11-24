TUSAŞ'tan Malezya'ya ofis; ortak projeler üretilecek - Son Dakika

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Malezya'nın ticaret başkenti Selangor'da yer alan Cyberview Futurise yerleşkesinde ofis açarak, savunma sanayi ve havacılık alanında ortak projeler geliştirmek için çalışma başlattı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre TUSAŞ, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine yönelik yatırımlarına ve iş birliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Malezya'nın ticaret başkenti Selangor'da yer alan Cyberview Futurise yerleşkesinde ofis açan şirket, Malezya ile savunma sanayi ve havacılık alanında ortak yeni projeler için çalışmalara başladı. Malezya ile uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri savunma ve havacılık alanında pekiştireceği belirtilen ofiste görev alan mühendisler, dünya havacılık ekosistemine yönelik insansız hava aracından jet eğitim uçağına, helikopter projelerinden modernizasyon programlarına birçok alanda ortak çalışma gerçekleştirmeyi hedefliyor.

'GLOBAL HAVACILIK ENDÜSTRİSİNE GÜÇ KATMAYI HEDEFLİYORUZ'TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil , "Yeni ofisimiz kapsamında istihdam edeceğimiz mühendisler ile iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirecek, havacılık ve savunma alanında Malezya ve Türkiye 'nin ortak projeler geliştirmesine yönelik önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağız. Böylece havacılık, uzay ve savunma alanında sahip olduğumuz yarım asırlık havacılık birikimini Malezya ile gerçekleştireceğimiz ortak çalışmalar kapsamında genişletmeyi ve bölgelerimiz başta olmak üzere global havacılık endüstrisine güç katmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı ise savunma sanayi şirketlerinin son dönemde dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği somut iş birliklerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Esasen bugünkü açılış da buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Malezya'yla aramızdaki güçlü siyasi ve ticari ilişkiler mevcut. Savunma sanayi alanındaki yeni işbirlikleriyle bunun daha da ilerlemesine dair irademiz, desteğimiz tamdır. Stratejik ortağımız Malezya Güneydoğu Asya'daki en büyük ticari ortağımız. Tıpkı ülkemiz gibi oldukça stratejik bir konumda yer alıyor. Bugünkü açılış, güçlü, istikrarlı ve müreffeh Malezya'ya ülkemiz şirketlerinin duyduğu güveni de ortaya koyuyor" dedi.