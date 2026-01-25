Türkiye ve Suriye Arasında İş Birliği Görüşmeleri - Son Dakika
Türkiye ve Suriye Arasında İş Birliği Görüşmeleri

25.01.2026 22:16
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye bakanlarıyla tarım ve sağlıkta iş birliğini ele aldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de Tarım Bakanı Emced Bedr, Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ve Suriye Arap Kızılayı Başkanı Hazım Bakla ile bir araya gelerek ikili ilişkileri ele aldı.

Büyükelçi Yılmaz, temasları kapsamında önce Suriye Tarım Bakanı Bedr, ardından Sağlık Bakanı Ali ile görüşerek başta tarım ve sağlık alanlarında olmak üzere Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğini değerlendirildi.

Yılmaz, temaslarının devamında Suriye Arap Kızılayı Başkanı Bakla'yı da ziyaret ederek, ülkedeki insani durum, yardım faaliyetleri ve sahadaki ihtiyaçlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Büyükelçi Yılmaz, ziyaretlerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik ve güvenlik boyutlarıyla sınırlı olmadığını, halkın günlük yaşamına doğrudan dokunan tarım, sağlık ve insani alanlarda işbirliğinin önem taşıdığını belirtti.

Suriye-Türkiye ilişkilerinde çok sayıda gündem maddesi bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu başlıklar her zaman güvenlik ya da diplomasi alanları değil. Aynı zamanda hayata dokunan alanlar. Bunların en önemlilerinden ikisi sağlık ve tarım." dedi.

Tarım alanında iki ülke arasında yakın ve aktif bir işbirliği yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, bakanlıklar düzeyinde temasların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Yılmaz, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Suriye Tarım Bakanlığı arasında tohum ıslahı, ipek böcekçiliği, su yönetimi, danışmanlık hizmetleri ve mikrobiyoloji laboratuvarları gibi birçok alanda ciddi işbirlikleri bulunduğunu aktararak, bu iş birliklerinin daha kalıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Tarım alanındaki işbirliğinin karşılıklı fayda sağladığına dikkati çeken Yılmaz, hayvan hastalıkları gibi konularda iki ülkenin birbirinden doğrudan etkilendiğini, bu nedenle atılacak adımların her iki taraf için de hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Yılmaz, sağlık alanında da benzer bir tablo olduğunu belirterek, Türkiye ile Suriye arasında hastaneler ve sağlık hizmetleri konusunda mevcut anlaşmalar bulunduğunu, Türk sağlık ekiplerinin sahada görev yaptığını dile getirdi. Yılmaz, hastane işletimi, ilaç temini ve bakım hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin sürdüğünü kaydetti.

Son dönemde Halep, Rakka, Süveyda ve Deyrizor'da yaşanan askeri operasyonların ardından acil sağlık desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Yılmaz, yaptırımlar nedeniyle temin edilemeyen bazı ilaçlar konusunda da Türkiye'nin destek sağladığını söyledi. Yılmaz, sağlık alanındaki iş birliğinin, ilişkilerin gelişmesi ve onurlu geri dönüşlerin devamı açısından önemli olduğunu belirtti.

Yılmaz ayrıca Suriye Arap Kızılayını ziyaret ettiklerini aktararak, ülkedeki insani krizler, operasyon bölgelerindeki ihtiyaçlar, Süveyda'daki yardım çalışmaları ve DEAŞ ailelerinin bulunduğu kampların geleceği gibi konuları ele aldıklarını bildirdi.

Terör örgütü YPG'nin çekilmesiyle kamplarda bulunan on binlerce kişinin yönetilmesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, bu süreçte Suriye Kızılayının kilit bir aktör olacağını ifade etti.

Türk Kızılayının Suriye'de uzun yıllardır aktif şekilde faaliyet yürüttüğünü hatırlatan Yılmaz, savaş süreci, Halep'teki bombardımanlar ve deprem döneminde Türk Kızılayının Suriyelilerle omuz omuza çalıştığını kaydetti.

Türk ve Suriye kızılayları arasındaki yakın iş birliğinin devam ettiğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin her alanda destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

"Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihsel, sosyal ve bölgesel boyutları olan köklü ilişkiler"

Suriye Tarım Bakanı Emcd Bedr de Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihsel, sosyal ve bölgesel boyutları olan köklü ilişkiler olduğunu belirterek, bu ilişkilerin yalnızca teknik ya da ekonomik alanlarla sınırlı olmadığını aktardı.

Bedr, iki ülkeyi birleştiren coğrafi süreklilik ve ortak çıkarların bulunduğuna dikkati çekerek, Suriye ve Türkiye toplumları arasında da güçlü sosyal bağların mevcut olduğunu ifade etti.

Tarım alanındaki işbirliğine değinen Bedr, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile yakın ilişkiler yürütüldüğünü ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

Bedr, iki ülke arasında ortak bir tarımsal işbirliği anlaşması hazırlığında olduklarını ve anlaşma taslağının Türk tarafıyla mutabakata varılarak oluşturulduğunu kaydetti.

Söz konusu anlaşmanın, her iki ülkede tarım sektörünün desteklenmesi ve geliştirilmesini hedeflediğini vurgulayan Bedr, bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal veri tabanları, teknik altyapının güçlendirilmesi, akıllı tarım teknolojilerinin uygulanması ve sulama sistemlerinin geliştirilmesinin anlaşmanın temel başlıkları arasında yer aldığını söyledi.

Bedr, bu işbirliğinin tarımsal verimliliğin artırılmasına ve Türkiye ile Suriye arasında tarımsal ticaretin daha ileri bir seviyeye taşınmasına katkı sağlayacağını belirterek, söz konusu çalışmaların her iki ülkenin de ortak çıkarına hizmet ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı, Nuh Yılmaz, Diplomasi, Kızılay, Türkiye, Suriye, Güncel, Tarım, Şam, Son Dakika

