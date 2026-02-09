Türkiye ve Suriye Askeri İlişkilerini Geliştiriyor

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abuqasra ile ikili askeri ilişkiler, güvenlik konuları ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Abuqasra'yı ziyaret ettiğini bildirerek, görüşmede ikili askeri ilişkiler ve güvenlik konularının ele alındığını, bölgesel gelişmeler ve mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi hususlarınının konuşulduğunu kaydetti.