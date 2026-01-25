Türkiye ve Suriye Tarımda İşbirliği Geliştiriyor

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Tarım ve Tarımsal Reform Bakanı Amjad Badr ile görüştü. Görüşmede, tarım alanında teknik iş birliği seracılık ve hayvancılık konuları ele alındı.

Şam Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, Suriye Tarım ve Tarımsal Reform Bakanı Amjad Badr'i ziyaret etti. Görüşmede, tarım alanında teknik iş birliği, seracılık ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra Suriye'deki tohum tescil ve mikrobiyoloji laboratuvarlarının ihyası konuları ele alındı" ifadelerine yer verildi.