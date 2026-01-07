Türkiye ve Umman Dışişleri Bakanları Görüşecek - Son Dakika
Politika

Türkiye ve Umman Dışişleri Bakanları Görüşecek

07.01.2026 13:14
Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile ticaret ve bölgesel konuları ele alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek olan Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile bir araya gelecek. Görüşmede ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefi, Gazze'de acil insani ihtiyaçların karşılanması, Yemen ve Sudan'da barışın desteklenmesi ile Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik mesajların öne çıkması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi 8 Ocak tarihinde Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın Ummanlı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye'nin Umman'la ticaret hacmini ortak hedef doğrultusunda 5 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi arzu ettiğini belirtmesi öngörülüyor. Türkiye'nin bölgesel konuların diyalog yoluyla çözümüne katkı sağlayan Umman'ın yapıcı rolünü takdirle karşıladığını ifade etmesi bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca Türkiye'nin Umman'ın komşusu Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılmasına yönelik çabaları desteklediğini kaydetmesi ve Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin çağrısıyla Riyad'da düzenlenmesi öngörülen konferansın ülkenin istikrarına katkı sağlamasının temenni edildiğini belirtmesi öngörülüyor. Türkiye'nin Yemen'in egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelemesi de bekleniyor.

Görüşmede Gazze'de ağır kış şartlarıyla mücadele etmek zorunda bırakılan sivillerin barınma ihtiyacı başta olmak üzere insani durumun ateşkes koşullarıyla bağdaşmadığına dikkat çekilmesi ve insani yardımların yeterli miktarda ve kesintisiz biçimde ulaştırılması için uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapması gerektiğinin vurgulanması öngörülüyor. Görüşmelerde Gazze'deki sürecin ikinci aşamaya taşınması gerektiğinin ifade edilmesi ve bu kapsamda hayata geçirilmesi planlanan mekanizmalara ilişkin Türkiye'nin görüşlerinin ilgili taraflarla paylaşıldığının aktarılması bekleniyor. İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararının istikrarsızlaştırıcı politikalarını bölge geneline yayma amacının yeni bir adımı olduğu yönündeki değerlendirmelerin de dile getirilmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin Suriye'nin terörden arındırılmasının hem Türkiye'nin hem de bölgenin güvenliği açısından önemine dikkat çekmesi ve İsrail'in Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarının sona erdirilmesi gerektiğini belirtmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın Sudan'da bir an evvel ateşkesin sağlanması ve barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki Türkiye'nin temennilerini paylaşması da öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:17
16:44
16:11
15:28
14:45
14:36
