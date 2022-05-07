Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı Kayseri'de başladı - Son Dakika

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etap yarışmaları, Kayseri'deki Ali Dağı'nda başladı.

Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen yarışmada Ali Dağı'ndan atlayan sporcular, dağın eteğindeki hedefe inmeye çalıştı.

Şampiyonaya 40 ilden katılan 60 yarışmacı, dereceye girmek için mücadele veriyor.

Organizasyon sorumlusu Uğur Özer, basın mensuplarına, yarışmaya başvuran 200 kişiden 60'ını seçtiklerini söyledi.

Yarışmaya 40 kentten katılım olduğunu anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Buradan seçilecek arkadaşlar, milli sporcu olarak yurt dışına uluslararası turnuvalara gidecek. Türkiye'de çok tanınmasa da 20 yıldır devam eden bir spor. Bu sporu biraz daha geliştirmek, insanlara tanıtmak ve daha iyi seviyelere getirmek istiyoruz. Eğlenmek için uçanlar oluyor, eğitim alanlar oluyor. Yıllık ortalama 1500-2000 kişi eğitim alıyor. Bunlardan yüzde 20'si devam ediyor."

Şampiyonanın 1. etabı, yarınki yarışmalarla tamamlanacak.