Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı Kayseri'de başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı Kayseri'de başladı

07.05.2022 14:49

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etap yarışmaları, Kayseri'deki Ali Dağı'nda başladı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etap yarışmaları, Kayseri'deki Ali Dağı'nda başladı.

Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen yarışmada Ali Dağı'ndan atlayan sporcular, dağın eteğindeki hedefe inmeye çalıştı.

Şampiyonaya 40 ilden katılan 60 yarışmacı, dereceye girmek için mücadele veriyor.

Organizasyon sorumlusu Uğur Özer, basın mensuplarına, yarışmaya başvuran 200 kişiden 60'ını seçtiklerini söyledi.

Yarışmaya 40 kentten katılım olduğunu anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Buradan seçilecek arkadaşlar, milli sporcu olarak yurt dışına uluslararası turnuvalara gidecek. Türkiye'de çok tanınmasa da 20 yıldır devam eden bir spor. Bu sporu biraz daha geliştirmek, insanlara tanıtmak ve daha iyi seviyelere getirmek istiyoruz. Eğlenmek için uçanlar oluyor, eğitim alanlar oluyor. Yıllık ortalama 1500-2000 kişi eğitim alıyor. Bunlardan yüzde 20'si devam ediyor."

Şampiyonanın 1. etabı, yarınki yarışmalarla tamamlanacak.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı Kayseri'de başladı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı Kayseri'de başladı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı Kayseri'de başladı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı Kayseri'de başladı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı Kayseri'de başladı

YORUMLAR
500
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı Kayseri'de başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Survivvor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 16:07:36. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı Kayseri'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement