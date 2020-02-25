Türkiye'ye tasarım ödülü - Son Dakika
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Türkiye'ye tasarım ödülü

6 saat önce

Ev-ofis alanında Türk tasarımı, dünyanın en eski ve prestijli tasarım yarışmalarından biri olan iF Design Award 2020'de ödül kazandı.

Türkiye'ye tasarım ödülü, System.String[]

Ev-ofis alanında Türk tasarımı, dünyanın en eski ve prestijli tasarım yarışmalarından biri olan iF Design Award 2020'de ödül kazandı.


Dünyanın her yerinden gelen, alanında bağımsız 78 uluslararası uzman jürinin bir araya geldiği yarışmada, 56 ülkeden 7 bin 298 katılımcı yer aldı.


Ofis mobilyası kategorisinde ödül alan Pi Home, Berlin Design Week'de sergilenecek. Değişen iş hayatıyla birlikte çalışma ortamları da yenileniyor. Yeni yüzyılın popüler çalışma kültürü olan ev-ofis çalışma, iş dünyasına farklı bir soluk kazandırıyor. Design Turkey 2018'de "İyi Tasarım Ödülü" kazanan "Pi Home", 2020 iF Design ödülünü de aldı. - İSTANBUL

Pi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
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