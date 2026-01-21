Türkiye-Yunanistan Ortak Eylem Toplantısı - Son Dakika
Türkiye-Yunanistan Ortak Eylem Toplantısı

21.01.2026 19:52
Dışişleri Bakan Yardımcıları, Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı'nın dokuzuncu toplantısını gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis'in Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının dokuzuncusunu bugün yaptıkları belirtilerek, "İki Bakan Yardımcısı ticaret, ekonomi, gümrük, turizm, ulaştırma, inovasyon, bilim ve teknoloji, tarım, çevrenin korunması, sosyal güvenlik ve sağlık, gençlik, eğitim ve sporun yanı sıra iş çevreleri arasında iş birliği sektörlerinde ortak çıkarlara yönelik projeleri içeren Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı kapsamında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılamışlardır" denildi.

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında yapılan Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının dokuzuncusu sonrasında yapılan ortak açıklama, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis, Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının dokuzuncusunu 21 Ocak 2026 tarihinde Atina'da gerçekleştirmiştir.

İki Bakan Yardımcısı ticaret, ekonomi, gümrük, turizm, ulaştırma, inovasyon, bilim ve teknoloji, tarım, çevrenin korunması, sosyal güvenlik ve sağlık, gençlik, eğitim ve sporun yanı sıra iş çevreleri arasında iş birliği sektörlerinde ortak çıkarlara yönelik projeleri içeren Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı kapsamında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılamışlardır. Başarıyla tamamlanan maddelere ilaveten, listedeki bazı diğer maddelerde de tatmin edici ilerleme kaydedildiği belirtilmiştir.

Ortak Eylem Planı toplantıları aynı zamanda, müteakip Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi sırasında imzalanabilecek ilgili anlaşmaların nihai hale getirilmesi için bir çerçeve de teşkil etmektedir. Bu dinamik ve devam eden süreçte kaydedilen ilerlemeyi daha da geliştirmek amacıyla taraflar, mevcut iş birliği alanlarını derinleştirme ve Pozitif Gündem bağlamında yeni gündem maddeleri eklenmesi imkanlarını değerlendirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır."

Kaynak: ANKA

