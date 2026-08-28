Türkiye'den Suriye'ye vize muafiyeti - Son Dakika
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Türkiye'den Suriye'ye vize muafiyeti

Türkiye\'den Suriye\'ye vize muafiyeti
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Türkiye, diplomatik pasaport sahibi Suriye vatandaşlarına vize muafiyeti getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Suriyeli resmi görevliler Türkiye'ye göreve atanmalarında, turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 gün içinde 90 gün geçerli olmak üzere ve transit geçişlerinde vize muafiyetinden yararlanacak.

Türkiye, diplomatik pasaport sahibi Suriye vatandaşları için vize muafiyeti kararını Resmî Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla hayata geçirilen düzenleme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri kolaylaştırmayı ve resmî temasları hızlandırmayı amaçlıyor.

DİPLOMATİK PASAPORT SAHİPLERİ İÇİN GEÇERLİ

Yeni karara göre, resmî görevde bulunan diplomatik pasaport sahibi Suriye vatandaşları Türkiye’ye atanma, transit geçiş ve turistik seyahatlerinde vizeden muaf tutulacak. Söz konusu muafiyet her 180 gün içinde 90 gün geçerli olacak; umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşların vize prosedürlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Türkiye, Suriye, Vize, Son Dakika

Son Dakika Türkiye Türkiye'den Suriye'ye vize muafiyeti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'den Suriye'ye vize muafiyeti - Son Dakika
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