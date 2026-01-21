TürkiyeElektrikKuruluGücüRekorKırdı - Son Dakika
Türkiye Elektrik Kurulu Gücü Rekor Kırdı

TürkiyeElektrikKuruluGücüRekorKırdı
21.01.2026 11:04
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 122 bin 519 megavata ulaştı, 2025'te tüketim rekoru bekleniyor.

TÜRKİYE'nin elektrik kurulu gücü, aralık ayı sonu itibarıyla 122 bin 519 megavata yükseldi. 2025 yılında toplam tüketim 360 bin 929 gigavat saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, yıllık bazda üretim de 362 bin 992 gigavat saat ile rekor kırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, aralık ayı sonu itibariyle 122 bin 519 megavata çıktı. Yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı yükselişe devam etti. Toplam elektrik kurulu gücünün, yüzde 62,3'üne karşılık gelen 76 bin 281 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. 2025 yılında toplam elektrik tüketimi 360 bin 929 gigavat saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, bu tüketime 362 bin 992 gigavat saatlik rekor üretimle karşılık verildi.

RÜZGAR VE GÜNEŞİN PAYI YÜZDE 32,6

Geçen yıl sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde güneşin payı 25 bin 109 megavat ile yüzde 20,5'e, rüzgarın payı da 14 bin 774 megavat ile yüzde 12,1'e erişti. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise 2025'te yüzde 32,6 ile 39 bin 883 megavata çıkmış oldu.

'HEDEFİMİZİN 3'TE 1'İNİ YAKALADIK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini aktararak, "Güneş ve rüzgar kurulu gücümüzün toplamı, 40 bin megavata yaklaştı. Böylece, güneş ve rüzgarda 120 bin megavat kurulu güç hedefimizin 3'te 1'ini yakaladık" dedi.

2025 yılında güneş kaynaklı elektrik üretim oranının yüzde 10,5, rüzgarın üretimdeki oranının da yüzde 10,7 ile tüm zamanların en yüksek yıllık seviyesine çıktığını ifade eden Bayraktar, "Buna göre; 2025 yılında toplam elektrik üretimimizin 5'te 1'inden fazlasını rüzgar ve güneşten karşıladık" ifadesini kullandı.

Toplam üretimin yüzde 56,7'sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını da ifade eden Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin enerjisini, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla yükseltmeye ve arz güvenliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

