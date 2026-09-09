Türkiye’nin Mikro İhracatı 10 Yılda 15 Kat Büyüdü: AB’nin Yeni Gümrük Dönemi Dağıtım Süreçlerini Yeniden Gündeme Taşıdı

Türkiye’den gerçekleştirilen mikro ihracat kapsamında gönderilen paket sayısı, 2015’te 3,3 milyon iken 2025’te 51,6 milyona yükseldi. Aynı dönemde mikro ihracatın değeri 257 milyon dolardan 2,3 milyar dolara çıktı. Bu büyüme, Avrupa Birliği’nde düşük değerli gönderilere ilişkin de minimis uygulamasının 1 Temmuz 2026 itibarıyla sona erdiği yeni dönemde, sınır ötesi satış yapan şirketlerin gümrük, belge yönetimi ve dağıtım süreçlerine daha fazla odaklanmasını gerektiriyor. Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz 2026’da Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi kapsamında AB’ye gönderilen ve kıymeti 150 avroyu aşmayan eşya için elektronik A.TR Dolaşım Belgesi oluşturulmasını sağlayan sistemi kullanıma sundu.

Yeni uygulamalar, uluslararası ticarette pazar girişinden çok pazar içindeki operasyonların nasıl yönetildiği sorusunu öne çıkarıyor. Dağıtım, lojistik ve perakende operasyonları alanında görev yapan Ali Seherler’e göre, bir ülkeye girişte satış kanalının kurulması sürecin yalnızca ilk aşamasını oluşturuyor. Seherler, sürdürülebilir bir yapı için dağıtım, operasyon, belge yönetimi ve yerel iş ortaklarının aynı plan içinde ele alınması gerektiğini belirtiyor.

Global pazarlarda büyümek isteyen şirketler için, güçlü bir ürün ve hizmet sunmak kadar önemli olan bir şey de “doğru operasyon yapısını kurmak ve sürdürülebilir iş ortaklıkları geliştirmek”. Bu süreçte özellikle farklı ülkelerin pazar dinamiklerini doğru analiz etmek, dağıtım kanallarını etkin yönetmek ve büyümeyi destekleyecek iş modelleri oluşturmak şirketlerin uzun vadeli başarısında belirleyici rol oynuyor. Kariyerinde, global pazarlarda önemli başarılara imza atan Mirka Ülke Genel Müdürü Ali Seherler, “Bir pazara girmekle o pazarda kalıcı bir yapı oluşturmak aynı şey değil. Kalıcı büyüme için dağıtım, operasyon ve iş ortaklıklarının birlikte çalışması gerekiyor” şeklinde vurguluyor.

SEHERLER: “SIFIRDAN KURULAN YAPI, İKİ YILDA BAŞABAŞ NOKTASI”

Finlandiya merkezli KWH Group çatısı altındaki şirketlerden Mirka’nın Türkiye’deki ilk organizasyonunun sıfırdan kurulmasında önemli görevler üstlenen Seherler, şirketin Türkiye’deki ilk çalışanı olarak operasyonun temel yapı taşlarının oluşturulmasında aktif rol aldı. Distribütör ağının kurulmasından satış, lojistik ve iş planlama süreçlerine kadar farklı alanları bir arada yöneten Seherler, bu deneyimiyle yeni bir pazarda yalnızca satış kanalı oluşturmanın ötesine geçen bir operasyon modeli geliştirdi.

Mirka, dünyada 100’den fazla ülkede ürünlerini pazarlamaya ve satışlarının %97’sinden fazlasını ihracattan elde etmeye devam ederken, şirketin Türkiye operasyonunda elde edilen sonuçlar da bu yapılanmanın performansını ortaya koyuyor. Şirketin, 2018’de yüzde 40’ın üzerinde, 2020’de ise Euro bazında yüzde 50 büyüme kaydetmesi de dikkat çekiyor.

Seherler, “Bir ülke operasyonunu kurarken yalnızca satış rakamlarına odaklanmak yeterli değil. Finansal sürdürülebilirlik, doğru distribütör seçimi, lojistik ve sahadaki ekiplerin aynı hedef doğrultusunda çalışması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ona göre özellikle yeni pazarlarda kalıcı büyüme, merkezden belirlenen stratejinin yerel pazarın ihtiyaçlarıyla doğru biçimde buluşturulmasına dayanıyor.

FARKLI SEKTÖRLERDEN GELEN DENEYİM, GLOBAL BAKIŞI GÜÇLENDİRİYOR

Uluslararası ticarette yeni pazarlara yönelik çalışmalar da yürüten Seherler, daha önce ticari faaliyet bulunmayan ülkelere ihracat gerçekleştirilmesinde görev aldı. Farklı sektörlerde edindiği bu deneyim, dağıtım ve perakende tarafındaki operasyonların yanı sıra yeni iş modellerinin farklı pazarlara uyarlanmasına yönelik bakış açısını da güçlendirdi.

Türkiye’deki en büyük Dupont Corian tezgah projelerinden birini de sıfırdan başlatarak tamamlayan Seherler, proje kapsamında 12 farklı taşeronla koordinasyon sağlaması ile öne çıkıyor. Bugün ise uluslararası ticaret ve perakende operasyonlarındaki deneyimiyle Mado markasının ürün dağıtımı, mağazacılık ve franchise gelişimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreç, farklı ülkelerdeki tüketici alışkanlıkları ve ticari yapıların dikkate alınarak iş modelinin yeniden şekillendirilmesinin önemini de ortaya koyuyor.

“Global büyümede tek bir doğru model yok. Her pazarın kendi dinamiklerini anlamak, doğru yerel ortakları seçmek ve sistemi sürekli geliştirmek gerekiyor” diyen Seherler, şirketlerin kısa vadeli satış hedeflerinin yanında uzun vadeli operasyonel altyapıya da yatırım yapması gerektiğine dikkat çekti. (Kübra Çolakbüyük)