ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü - Son Dakika
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ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü

02.06.2022 14:06

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gelibolu'nun fethini sağlayan "Rumeli fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, mezarı başında anıldı.

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gelibolu'nun fethini sağlayan "Rumeli fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, mezarı başında anıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde düzenlenen anma töreninde, Vali İlhami Aktaş, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Ece Bey'in mezarına çiçek bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gelibolu Müftüsü Mustafa Turgut dua etti.

Duanın ardından Gelibolu Ece Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Yapıcı da Ece Bey'in biyografisini okudu.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türklerin Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin önemine değindi.

Halk oyunları ile mehter takımının gösterileri ve pilav ikramının ardından sona eren törenler, yarın Lapseki'ye bağlı Çardak beldesi ile Gelibolu'nun Bolayır köyünde anma programlarıyla devam edecek.

ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü
ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü - Son Dakika
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