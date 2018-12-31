Türkmenbaşı Bulvarı Otoyola Bağlanıyor
1 saat önce
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkmenbaşı Bulvarı otoyol bağlantı yolu çalışmasını yerinde inceledi.
Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
, Türkmenbaşı
Bulvarı otoyol bağlantı yolu çalışmasını yerinde inceledi. Tarsus
Adana Gaziantep
(TAG) Otoyolu'nun şehir içi bağlantılarını sayısını arttırılıp, doğu batı yönünde çevre yolu özelliğini güçlendirmek amacıyla Türkmenbaşı Bulvarı Otoyol Bağlantı Yolları Projesi'ni uygulamaya koyan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kent içi ulaşımı dört yönde rahatlatacak ve otoyola geçişi kolaylaştıracak proje kapsamında Mavi Bulvar
üzerindeki köprü genişletme ve otoyol bağlantı yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Sözlü, mesai arkadaşlarına kolaylık dilerken, projenin uygulama aşaması hakkında bilgi aldı. - ADANA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:36 Kaynak: İHA
Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı
Temizlikçi Kadın Boş Çikolata Kutusunu Aldığı İçin 16 Yıldır Çalıştığı Kurumdan Tazminatsız Kovuldu
Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü
Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak