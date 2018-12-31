Son Dakika Haberleri: Türkmenbaşı Bulvarı Otoyola Bağlanıyor

Türkmenbaşı Bulvarı Otoyola Bağlanıyor

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkmenbaşı Bulvarı otoyol bağlantı yolu çalışmasını yerinde inceledi.

Türkmenbaşı Bulvarı Otoyola Bağlanıyor, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkmenbaşı Bulvarı otoyol bağlantı yolu çalışmasını yerinde inceledi.

Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun şehir içi bağlantılarını sayısını arttırılıp, doğu batı yönünde çevre yolu özelliğini güçlendirmek amacıyla Türkmenbaşı Bulvarı Otoyol Bağlantı Yolları Projesi'ni uygulamaya koyan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kent içi ulaşımı dört yönde rahatlatacak ve otoyola geçişi kolaylaştıracak proje kapsamında Mavi Bulvar üzerindeki köprü genişletme ve otoyol bağlantı yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Sözlü, mesai arkadaşlarına kolaylık dilerken, projenin uygulama aşaması hakkında bilgi aldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:36 Kaynak: İHA

Tarsus, Hüseyin Sözlü, Adana, Güncel
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