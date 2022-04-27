Türkmenistan ve Çin Askeri İşbirliğin Derinleştirilmesi Konusunda Anlaştı - Son Dakika

AŞKABAT, 27 Nisan (Xinhua) -- Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile ülkeyi ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Ulusal Savunma Bakanı Wei Fenghe, Salı günü ikili işbirliğini ilerletme konusunda ortak isteğini dile getirdi. Berdimuhamedov, Wei ile Aşkabat'ta yaptığı görüşmede Türkmenistan'ın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini, iki ülkenin siyaset, diplomasi, ticaret, kültür, insani yardım ve halklar arası ilişkiler alanlarında üst düzey işbirliği gerçekleştirdiğini ve stratejik bir ortaklık kurduğunu söyledi.

Çin'in Türkmenistan'ın en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu belirten Türkmenistan Cumhurbaşkanı, Çin'de eğitim gören 1400'den fazla Türkmen öğrencinin bulunduğunu ve aynı zamanda yerli öğrencilerin pek çok Türkmen üniversitesinde Çince eğitim görebildiğini de sözlerine ekledi. Berdimuhamedov, iki ordunun ekipman teknolojisi, personel eğitimi ve diğer alanlarda uygulamalı işbirliğini güçlendireceğini ve yeni gelişmelerle ikili ilişkileri devamlı ilerleteceğini umduğunu dile getirdi.

Wei, Çin-Türkmenistan ilişkilerinin iki liderin stratejik rehberliğinde ileriye doğru gelişme kaydettiğini ve tarihin en iyi döneminde olduğunu söyledi. Wei, Çin'in ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü vesilesiyle Türkmenistan ile dayanışmayı güçlendirmeye ve iki ülke arasında ortak bir geleceğe sahip daha da yakın bir topluluk oluşturmaya hazır olduğunu ifade etti. Wei, Çin'in Türkmenistan'ın kalıcı tarafsız statüsünü güçlü bir şekilde desteklediğini, ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu arayışına kararlı olarak destek verdiğini ve Türkmenistan'ın iç işlerine yönelik dış müdahaleye kesin bir şekilde karşı çıktığını vurguladı.

Wei, son yıllarda iki ülke arasındaki ordular arası ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini ve faydaya dayalı işbirliklerinin her gün derinleştiğini ifade etti. Wei, Çin ordusunun Türkmenistan ile işbirliği alanlarını daha da genişletmeye, işbirliğinin etkinliğini geliştirmeye ve ordular arası ilişkileri daha üst bir düzeye çıkarmak amacıyla çaba göstermeye istekli olduğunu söyledi. Aynı gün Türkmenistan Savunma Bakanı Begenç Gündoğdıyev, Wei için bir karşılama töreni düzenledi ve kendisiyle resmi görüşmede bulundu. Uluslararası ve bölgesel güvenlik durumları ile Ukrayna ve Afgan meseleleri konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunan iki bakan, iki ordunun stratejik iletişimi sürdürmesi, personel eğitimi gerçekleştirmesi, terörle mücadele ve teçhizat teknolojisi işbirliğini güçlendirmesi konusunda anlaştı.