Son Dakika Haberleri: Türkmenoğlu: "Müze, Van turizmine büyük katkı sunacak"
Son Dakika Güncel Türkmenoğlu: 'Müze, Van turizmine büyük katkı sunacak'

Türkmenoğlu: "Müze, Van turizmine büyük katkı sunacak"

1 saat önce

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Van Urartu Müzesini gezdiler.

Türkmenoğlu:

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Van Urartu Müzesini gezdiler.


Kalkınma Bakanlığı tarafından "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında 2012 yılında temelleri atılan ve 21 milyon lira harcanarak 13 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 54 bin metrekare alan üzerine inşa edilen müzede, başta Urartular olmak üzere Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok döneme ait 2 bin 524 eser sergileniyor. Kısa bir süre önce düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açan Van Müzesini yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gezen İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, sergilenen eserleri tek tek inceledi. Türkmenoğlu ve AK Parti heyeti, müzenin Van'ın turizmine büyük katkı sunacağını söylediler. Gezi sonrası bir değerlendirmede bulunan Türkmenoğlu, özellikle dünyada sadece Van'da bulunan Urartu dönemine ait eserleriyle öne çıkan müzenin, yabancı turizm üzerinde büyük bir etkide bulunacağını söyledi. Türkmenoğlu, "Bu anlamda Urartu Müzemiz; Van'a ve Van'ın turizmine katacağı değer ortadadır. Çünkü burada Urartuların dışında Persler, Romalılar, Sasaniler, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Selçuklular ve Osmanlı'ya ait her türlü eserler mevcuttur. Hükümetimiz Van'ımızda çok önemli ve büyük bir eser kazandırmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Vekillerin, "Erdoğan'ın korumaları bizi itip kakıyor" şikayetine AK Parti'den çözüm geldi Davutoğlu'ndan Trump'ın mektubuna yorum: Tüylerim diken diken oldu Aileleri ikna etti! Gri listede yer alan iki terörist teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 16:14:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkmenoğlu: "Müze, Van turizmine büyük katkı sunacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]