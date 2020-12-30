KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Kaymakamı, Hersanlıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Kaymakamı, Hersanlıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 14:55

Türkoğlu Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkoğlu Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Hersanlıoğlu, yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Hersanlıoğlu, haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", yaşam katagorisinde Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde uçurtma şenliği", spor kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Stadlarda koronavirüs önlemleri" fotoğraflarına oyunu kullandı.

Hersanlıoğlu, en çok etkilendiği fotoğrafın "Diyarbakır anneleri" başlıklı çalışma olduğunu belirtti.

Söz konusu çalışmayla 40 yıl süren bir ihanetin sessizliğinin sese dönüştüğünü ifade eden Hersanlıoğlu, "O fotoğraf beni çok etkiledi. Ben biliyorum ki anneler ve kadının elinin değdiği yerler nezaketin, zarafetin ve duygusallığın ortaya çıktığı yerler. İnşallah bu haklı talep ve ihanete karşı duruş, memleketimizin güzelliklerine vesile olacak." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Kaymakamı, Hersanlıoğlu AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Kaymakamı, Hersanlıoğlu AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Kaymakamı, Hersanlıoğlu AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Kaymakamı, Hersanlıoğlu AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mahmut Hersanlıoğlu, Muhammed Said, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Kaymakamı, Hersanlıoğlu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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