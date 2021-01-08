"Türksat 5A'nın Yolculuğu Dijital Resim Sergisi" ziyarete açıldı - Son Dakika

"Türksat 5A'nın Yolculuğu Dijital Resim Sergisi" ziyarete açıldı

08.01.2021 16:17

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin çocukların uzaya ilgisini artırmak amacıyla düzenlediği "Türksat 5A'nın Yolculuğu Dijital Resim Sergisi" ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin çocukların uzaya ilgisini artırmak amacıyla düzenlediği "Türksat 5A'nın Yolculuğu Dijital Resim Sergisi" ziyarete açıldı.

Ofisten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle vakitlerini evlerinde geçiren çocukların uzaya ilgisini artırmak ve bu konuda sürekliliği sağlamak amacıyla Türksat 5A'nın yolculuğu, dijital resim sergisine dönüştürüldü.

4-12 yaş arası çocukların katılımına açık olan dijital sergi için 27 Aralık'a kadar başvuru alındı.

Türksat 5A'nın fırlatılmasıyla "turksat5aninyolculugu.cbddo.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılan sergide, çocukların çizdiği 5 binin üzerinde resim yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türksat 5A'nın fırlatılmasıyla duydukları heyecanı çocuklarla da paylaşmak istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bu kez sınır tanımayan özgür hayal güçleriyle Türksat 5A'nın serüvenini resmetmek için boya kalemlerini ellerine aldılar. Sergi bugün uydumuzun uzaya çıkışıyla beraber açıldı. Türkiye'nin dört bir köşesinden ve yurt dışından binlerce çocuğumuz Türksat 5A'nın uzaydaki yolculuğuna dair hayallerini yansıttıkları resimleri sergimizde görebilirsiniz."

Koç, çocukların uzaya olan ilgisini canlı tutmak ve artırmak için farkındalık sağlayacak çalışmaların devam edeceğini belirterek, sergiye katılan tüm çocuklara teşekkürlerini iletti.

Resim Sergisi, Dönüşüm, Türksat, Resim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Türksat 5A'nın Yolculuğu Dijital Resim Sergisi' ziyarete açıldı - Son Dakika Ekonomi


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