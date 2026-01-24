TÜRKSAT Kablo, Abone Sayısında Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TÜRKSAT Kablo, Abone Sayısında Büyüyor

24.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKSAT Kablo, 2025 üçüncü çeyrek verilerine göre internet pazarında üçüncü, STH'de ikinci oldu.

TÜRKSAT Kablo, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan 2025 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre, internet servis sağlayıcıları pazarında abone sayısıyla Türkiye'nin en büyük üçüncü işletmecisi, sabit telefon hizmeti (STH) taşıyıcı seçiminde de en büyük ikinci kuruluşu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BTK tarafından yayımlanan 2025 yılı üçüncü çeyrek verileri, TÜRKSAT'ın sadece internette değil, yayıncılık ve sabit telefon hizmetlerinde de gücünü tescilledi.

TÜRKSAT Kablo, internet servis sağlayıcıları pazarında payını yüzde 7,19'a çıkararak Türkiye'nin en büyük üçüncü işletmecisi olarak belirlendi. Şirket, bu pazardaki abone sayısında büyüme grafiğini yukarı taşımayı sürdürdü.

BTK raporunda yer alan STH verilerine göre TÜRKSAT, taşıyıcı seçimi ve ön seçimi kategorilerinde stratejik başarı elde etti. Şirket, 44 bin taşıyıcı ön seçimi ve 9 bin arama bazlı taşıyıcı seçimi kullanıcısının bulunduğu pazarda ikinci sırada yer aldı.

Abone sayısında 1 milyon 800 bin barajı geçildi

TÜRKSAT, kablolu yayın hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 13 işletmeci arasında konumunu güçlendirdi. Verilere göre, toplam kablo TV abone sayısı 1 milyon 535 bin 742 olarak kaydedilirken, KabloTV markasıyla sunulan sayısal yayın abone sayısı 1 milyon 238 bin 189 oldu. Kabloses hizmetinden yararlanan abone sayısı da 223 bini aştı.

TÜRKSAT Kablo, BTK'nin geçen yıla ilişkin üçüncü çeyrek verilerinin açıklanmasıyla önemli bir barajı daha aştı. Şirketin 2024 sonunda 1 milyon 723 bin olan toplam abone sayısı, Kasım 2025 itibarıyla 1 milyon 800 bini geçti. Sadece 11 ay içerisinde net 77 bin yeni hane, TÜRKSAT ailesine katıldı.

Abone sayısındaki yükseliş, fiber altyapı yatırımlarından kaynaklanırken, TÜRKSAT'ın altyapı modernizasyonu sayesinde kısa sürede 2 milyon abone barajına ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRKSAT Kablo, Abone Sayısında Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor 2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Rafa Silva ilk günden Benfica’da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 13:34:19. #7.11#
SON DAKİKA: TÜRKSAT Kablo, Abone Sayısında Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.