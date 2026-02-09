TÜRKSAT'tan Çevresel Rekor

6 Nisan 1920

1- TÜRKSAT GES ile bir yılda 88 milyon liralık tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"TÜRKSAT Güneş Enerjisi Santrali, 2025'te 18,15 gigavatsaat elektrik üretimiyle rekor kırdı"

"Bu üretim, orta ölçekli 10 fabrikanın bir yıllık karbon ayak izini tamamen silmek anlamına geliyor. 390 bin 320 ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon miktarına eş değer olan bu çevresel katkı, doğaya 550 futbol sahası büyüklüğünde bir orman kazandırmaya eş boyutta"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur-Mertkan Oruç/Ankara)

2- Turistlerin geçen yıl ülkelerine götürdüğü hediyelik eşyalar rekor değere ulaştı

Türkiye'yi ziyaret eden turistler, geçen yıl hediyelik eşyalar için yaklaşık 2,3 milyar dolar harcama yaptı

Son 5 yılda Türkiye'nin hediyelik eşya geliri 10 milyar dolara yaklaştı

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- Mısır, Türk iş dünyasını turizmde "ek teşvikler" ile yatırıma davet ediyor

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi:

"Mısır'da turizm sektörüne yatırım yapmak isteyen Türk iş insanları için her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız"

"Büyüme senaryomuza olumlu katkı sağlayacak ve kalkınma planlarımızla örtüşen bir takvimde hayata geçirilecek projeler için, Mısır'da yatırım yapma konusunda ciddi ilgi gösteren yatırımcılara ek teşvikler sunabiliriz"

(Sibel Morrow/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çiçekçilerde Sevgililer Günü mesaisi başladı

İstanbul Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Selçuk Kösedağı:

"Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gül talep ediliyor. Tabii ki kırmızı gülün anlamı var ama bütün çiçekler bizim için güzel. Bu dönemde kırmızı gülün yanı sıra çardak güller, anastasyalar, renkli krizantemler de tercih ediliyor"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan "Kuraklık kronikleşiyor" uyarısı:

"Türkiye, 2025 yılında son yarım yüzyılın en şiddetli kuraklıklarından birini yaşadı. SPI haritaları, kuraklığın artık geçici bir hava olayı olmaktan çıkıp, özellikle Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde kronik bir yapısal soruna dönüşme eğiliminde olduğunu gösteriyor"

"12 ve 24 aylık SPI haritaları, bize 'Türkiye'nin su bütçesi artık açık vermektedir ve bu açık, geleneksel yöntemlerle kapatılamaz.' mesajını net bir şekilde vermektedir. Kuraklık ve bolluk arasındaki makas açılıyor, geçişler sertleşiyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

6- KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Şiddet riski okul öncesi dönemde sinyal veriyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Tayyib Kadak:

"Okul öncesi dönemde öfke kontrolünde ciddi problemler olması, empatinin yeterince gelişmemesi uzun vadede şüpheli davranışlara zemin hazırlıyor"

"Kuralları bozma, arkadaşlarına yönelik saldırgan davranışların sürmesi, dürtüsellik, hayvanlara ya da canlılara zarar verme gibi tekrar edici davranışlar varsa mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor"

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Tütünle mücadelede hedef 1 milyon başvuru

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol:

"2025 yılında sigara bırakma konusunda rekor kırdık, yaklaşık 300 bine yakın sigara bırakma polikliniklerimize başvuru oldu. 2026 yılında sigara bırakma polikliniklerine başvuru sayısını, geçen yılın rekorunu kırarak 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz"

"Geçen yıl 470 olan sigara bırakma poliklinik sayımız bu yıl 1500'e yaklaştı. 1500 noktada ücretsiz sigara bırakma ilaçlarımızı vatandaşlarımıza danışmanlık hizmetimizle birlikte ulaştırıyoruz"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Volkan Kara:

"Ülkemizde her gün yaklaşık 300 kişi hayatını sigaradan kaybediyor. Bu, yılda 100 bin gibi bir rakama denk geliyor. Bu nedenle tütün ve sigara hatta nikotinle olan mücadele standart üstü öneme sahip oluyor

"Tütün endüstrisi ürünlerini pazarlamak, bu kar oranı yüksek imkanı değerlendirmek için özellikle çocuklar ve gençleri cezbetmek, onların kafalarının karışıklığından, gençliklerinden faydalanmak için yeni ürünler çıkardı. Bu ürünlerin başında elektronik sigara geliyor"

(Fatmanur Duman Ar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İstanbul'da 2025'te yaklaşık 10 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner:

"İstanbul'da 2025 yılında 43 binden fazla kişi sigara bırakma polikliniklerimize başvurdu. 43 binden yalnız 10 bine yakın kişi sigarayı bırakabildi"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti belli. Sağlıklı nesiller, çocuklar, tütünsüz ve dumansız bir hayat için sağlıklı bir hayatta mücadele edip bu başarıya hep beraber ulaşmamız lazım"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Epstein'in enerji ağı: Gaz sahaları, güneş enerjili dronlar ve siyasi bağlantılar

Yeni açıklanan yazışmalar, Jeffrey Epstein'in finans dünyasının ötesine uzanarak İsrail'in doğal gaz piyasası, tartışmalı petrol ruhsatları ve enerji şirketleri çevresinde danışman ve bağlantı kurucu rol üstlendiğini ortaya koyuyor

Epstein'in Golan Tepeleri'nin tek ruhsatlı şirketinin danışma kuruluyla ilişkileri, yenilenebilir enerjiye ilgisi ve diplomatlara enerji sektöründe iş sağlama çabaları dikkati çekiyor

İsrail'in doğal gaz piyasasında yaşananlarla ilgili yazışmalar da belgelerde öne çıkıyor

(Murat Temizer/Ankara)

11- Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı

İngiliz Başbakan Keir Starmer, Jeffrey Epstein ile ilişkisini bildiği halde Mandelson'u Washington Büyükelçiliğine atadığı için istifa baskısıyla karşı karşıya kaldı

Epstein ile yazışmalarının ortaya çıkmasının ardından Norveç Veliaht Prensi Haakon'un eşi Prenses Mette-Marit özür diledi, eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland hakkında ise soruşturma başlatıldı

(Behlül Çetinkaya/Londra)

12- Avrupa, çocuklar için sosyal medya düzenlemelerine hız veriyor

Bazı AB ülkelerinde çocukların sosyal medya platformlarına erişimini ebeveyn iznine bağlayan yasalar bulunurken çoğu ülke sosyal medyaya yaş kısıtlaması getirme çalışmalarını sürdürüyor

Fransa'da Ulusal Meclis, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik yasa tasarısını kabul etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da desteklediği yasa tasarısının eylülde, yeni öğretim yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor

(İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu/İstanbul)

13- Milli sürat patenci Furkan Akar, Milano-Cortina 2026'da gözünü madalyaya dikti:

"Kendimi çok hazır hissediyorum ve çok istekliyim. İnşallah kürsüde yer alacağım"

"Açılışta 80 bin kişi içinde Türk bayrağını taşımak çok heyecan vericiydi"

(Mutlu Demirtaştan/Milano) (Fotoğraflı-Görüntülü)

