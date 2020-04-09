Türkşeker'e ait Kırıkkale'deki taşınmazlar kiraya verilecek

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki taşınmazlar kiralanacak.

Türkşeker AŞ Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kuruma ait Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki 9 bin 902,27 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan ambar,

kantar binası ve arazisi kiraya verilecek.

Söz konusu ihale 22 Nisan günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.