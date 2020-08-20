Türkşeker'in Erzurum'daki taşınmazının özelleştirme ihalesinde son teklif tarihi 22 Eylül

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Erzurum'un Pasinler ilçesi Övenler Mahallesi'ndeki yapıların satış suretiyle özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme tarihi 22 Eylül olarak belirlendi.

Türkşeker'in konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Türkşeker'e ait Erzurum'un Pasinler ilçesi Övenler Mahallesi'nde bulunan 61 bin 55,09 metrekare yüz ölçümlü, 139 ada, 9 numaralı parsel ve üzerinde bulunan yapıların satış suretiyle özelleştirilmesi ihalesinde son teklifler 22 Eylül saat 14.00'e kadar verilebilecek.

Söz konusu yapılara ilişkin son teklif verme tarihi, 18 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla ertelenmişti.