TÜRKSOY, "Sibirya Türk Destan Geleneği ve Kamlık İnancı" konferansı düzenledi - Son Dakika
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TÜRKSOY, "Sibirya Türk Destan Geleneği ve Kamlık İnancı" konferansı düzenledi

04.03.2022 13:28
TÜRKSOY, "Sibirya Türk Destan Geleneği ve Kamlık İnancı" konferansı düzenledi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Hakas Türkolog, folklorist ve şair Alevtina Maytakova'nın doğumunun 90. yılı dolayısıyla uluslararası "Sibirya Türk Destan Geleneği ve Kamlık İnancı" konferansı düzenledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Hakas Türkolog, folklorist ve şair Alevtina Maytakova'nın doğumunun 90. yılı dolayısıyla uluslararası "Sibirya Türk Destan Geleneği ve Kamlık İnancı" konferansı düzenledi.

TÜRKSOY Genel Sekreterliği konferans salonunda, TÜRKSOY ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü iş birliğinde düzenlenen konferansa çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, konferansa yolladığı video mesajında, Türk Şaman mitolojisinin ayrılmaz bir parçası olan kahramanlık destanlarının yayımlanmasının TÜRKSOY'un faaliyetlerinde özel yere sahip olduğunu ve şimdiye dek Türk dünyasına ait birçok destan yayımladıklarını söyledi.

Hakas Türklerinin çok sayıda kahramanlık destanının olduğunu aktaran Kaseinov, Sibirya'da yaşayan Hakasların topraklarında binlerce yıllık motifler içeren Türk şaman mitolojisinin kuşaktan kuşağa aktarılarak bugüne ulaştığını aktardı.

Kaseinov ayrıca konferanstaki sunumların kitaplaştırılacağını söyledi.

Konferansta katılımcılar sunumlar gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRKSOY, 'Sibirya Türk Destan Geleneği ve Kamlık İnancı' konferansı düzenledi - Son Dakika


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