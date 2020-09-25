Türkyılmaz'dan cuma pazarına ziyaret - Son Dakika

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Ömerbey Mahallesi'nde kurulan cuma pazarının vatandaşların ve pazarcıların talepleri üzerine Deniz Caddesi'ne taşınması konusunda Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ile ortak görüş birliğine vardıklarını söyledi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ile birlikte Yeşildere Caddesi ve Çırna Sokak civarında kurulan pazar yerini gezdi. Burada pazarcılara "Hayırlı işler" temennisinde bulunan Türkyılmaz, pazar yeri ile ilgili talepleri dinledi. Pazar yerinin Deniz Caddesi'ndeki eski yerine taşınması konusunda Oda Başkanı Aksu ve pazar esnafı ile görüş birliğine vardıklarını belirten Türkyılmaz, "Gerekli düzenleme ve altyapı çalışmalarını başlatacağız. Yer değişikliği Mudanya Belediyesi Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu'nda görüşülecek. Vakit kaybetmeden alınacak kararlar neticesinde cuma günü kurulan sebze meyve pazarımızı yeni pazar yerimiz yapılana kadar vatandaşlarımızın daha kolay ulaşabileceği Deniz Caddesi'ne taşımayı planlıyoruz" dedi.

Halitpaşa Mahallesi'nde yeni kapalı pazar yeri için proje çalışmalarının devam ettiğine vurgu yapan Başkan Türkyılmaz, pazar yerlerinin daha iyi şartlarda hizmet vermesi için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Türkyılmaz, "Pazarcılarımızın ufak da olsa yaşadığı mağduriyetler giderilecek. Daha rahat çalışabilecekleri bir ortam olacak. Bizim maksadımız adaletin sağlanarak çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve Mudanyalıların daha rahat bir şekilde alışveriş yapabilmesini sağlamaktır" dedi. - BURSA